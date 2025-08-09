কর্ণফুলীতে ভেসে এল ২ লাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীতে ভেসে আসা দুটি লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ ধারণা করছে, নিহতরা গত বৃহস্পতিবার জাহাজের ধাক্কায় অনিকা নামের ডুবে যাওয়া একটি মাছ ধরার ট্রলারের নিখোঁজ জেলে হতে পারে।
আজ শনিবার বিকেলে লাশ দুটি উদ্ধারের কথা জানায় সদরঘাট নৌ পুলিশ।
সদরঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আরিফ বলেন, ‘পতেঙ্গায় কর্ণফুলী নদীর ১৫ নম্বর ঘাটের অদূরে একটি লাশ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে সেটি উদ্ধার করে তীরে নিয়ে আসা হয়। এরপর কাছাকাছি এলাকায় আরেকটি লাশ দেখার খবর মিলেছে। আমাদের একটি দল সেখানে গিয়েছে। সুরতহালের পর পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যাবে। ইতিমধ্যে নিখোঁজ জেলেদের পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে। পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পরই বলতে পারব তারা ওই ট্রলার থেকে নিখোঁজ হওয়া ব্যক্তি কি না।’
এর আগে বৃহস্পতিবার দুপুরে একটি জাহাজের ধাক্কায় অনিকা নামের মাছ ধরার ট্রলারটি বঙ্গোপসাগরের চট্টগ্রাম উপকূলের কাছে ডুবে যায়। ট্রলারটি সাগরে মাছ ধরতে সেদিন কর্ণফুলী নদীর ফিশারিঘাট থেকে রওনা হয়েছিল। ওই ট্রলারে ১৯ জন জেলে ছিলেন। এর মধ্যে ১১ জেলেকে উদ্ধার করা হয়। বাকিরা নিখোঁজ। নিখোঁজ জেলেদের সবাই নোয়াখালী জেলার বাসিন্দা।
