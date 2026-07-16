Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

বোয়ালখালীতে লবণ কারখানায় বিস্ফোরণ: দগ্ধ ১১ শ্রমিক, ৬ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক

বোয়ালখালী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
বোয়ালখালীতে লবণ কারখানায় বিস্ফোরণ: দগ্ধ ১১ শ্রমিক, ৬ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার একটি লবণ কারখানায় বিস্ফোরণে ১১ শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ১০ জনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ছয়জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম গোমদণ্ডী এলাকায় অবস্থিত কনফিডেন্স সল্ট কারখানায় এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির দায়িত্বরত উপপরিদর্শক (এসআই) আলা উদ্দিন জানান, বেলা ১১টার দিকে বিস্ফোরণে দগ্ধ ১০ শ্রমিককে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়। আহত শ্রমিকদের ভাষ্য অনুযায়ী, হঠাৎ বিস্ফোরণে তাঁরা দগ্ধ হন। কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন, আহতদের মধ্যে ছয়জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

চমেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শ্রমিকেরা হলেন—দিদারুল আলম (৩২), উজ্জ্বল দাশ (৫৩), মোহাম্মদ লিটন (২৮), সিরাজুল ইসলাম (৩৪), জাহিদুল আলম (৪২), মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন (৩৮), নূর নবী (২৫), মোহাম্মদ আলম (৪৫), মাহামুদুল হক (৪৫) ও সেলিম উদ্দিন (৩০)।

এ ছাড়া দগ্ধ আহসানুল হক (৪৫) বোয়ালখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নিয়েছেন বলে জানান কর্তব্যরত চিকিৎসক ফারজানা।

কারখানার ম্যানেজার (অ্যাডমিন) মো. বোরহানের সঙ্গে মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

বোয়ালখালী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের স্টেশন লিডার মোহাম্মদ আজাহার বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে রওনা হলেও পৌঁছানোর আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে জানানো হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ফিরে আসেন।

বোয়ালখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাফফর হোসেন বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ওয়েল্ডিংয়ের কাজ চলাকালে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত চলছে।

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