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নওগাঁ

জুলাই শহীদ দিবসে বদলগাছীতে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

বদলগাছী (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
জুলাই শহীদ দিবসে বদলগাছীতে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল
আজ সকালে বাদলগাছী উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

জুলাই শহীদ দিবস উপলক্ষে নওগাঁর বদলগাছীতে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তারা জুলাইয়ের গণ-আন্দোলনে নিহতদের আত্মত্যাগ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন এবং তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

বৃহস্পতিবার উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ হলরুমে এই আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জন নাজমুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ইসরাত জাহান ছনি।

সভায় বক্তব্য দেন জুলাই আন্দোলনে আহত তাহসিন, রাকিব ও জাকির হোসেন, ছাত্র সমন্বয়ক শুভ এবং বদলগাছী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রুহুল আমিন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) পলাশ উদ্দিন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. কানিজ ফারহানা, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আমিরুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি জাকির হোসেন চৌধুরী, বদলগাছী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ডিজিএম (প্রকৌশল) রঞ্জুন কুমারসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সুধীজন।

বক্তারা বলেন, জুলাইয়ের গণ-আন্দোলনে শহীদদের আত্মত্যাগ জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁরা আন্দোলনে নিহত সকল শহীদকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। আলোচনা শেষে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

বিষয়:

নওগাঁআন্দোলননিহতবদলগাছীরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
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