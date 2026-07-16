১৬ জুলাইকে কেন্দ্র করে গোপালগঞ্জে ব্যাপক নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জেলার আইনশৃঙ্খলা ঠিক রাখতে ৫ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে পুলিশ, র্যাবসহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা গতকাল বুধবার সকাল থেকে টহল অব্যাহত রেখেছে। রাতেও বিভিন্ন এলাকায় টহল দিয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।
এ ছাড়া আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বিজিবি সদস্যরা টহল শুরু করেছেন। তাঁদের সঙ্গে র্যাব ও পুলিশও যৌথভাবে টহল দিচ্ছে। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বসানো হয়েছে পুলিশি চেকপোস্ট। পাশাপাশি সাদাপোশাকেও দায়িত্ব পালন করছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।
উল্লেখ, ২০২৫ সালের ১৬ জুলাই এনসিপির পথযাত্রাকে কেন্দ্র করে গোপালগঞ্জে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে আওয়ামী নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হন। মূলত এই দিনকে কেন্দ্র করে যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি ও আইনশৃঙ্খলা অবনতি হতে পারে এমন আশঙ্কায় গোপালগঞ্জে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি জোরদার করা হয়েছে।
অন্যদিকে, জুলাই শহীদ দিবস পালন উপলক্ষে আজ সকালে নির্মিতব্য জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়। পরে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
এসব কর্মসূচিতে গোপালগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য ডা. কে এম বাবর, জেলা প্রশাসক মো. আরিফ-উজ-জামান, পুলিশ সুপার মো. হাবীবুল্লাহ, জেলা পরিষদের প্রশাসক শরীফ রফিকউজ্জামানসহ বিএনপির দলীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
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