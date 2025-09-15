Ajker Patrika
সীতাকুণ্ডে বাস উল্টে দোকানমালিক নিহত, আহত ২০

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে নিয়ন্ত্রণহীন একটি যাত্রীবাহী বাস খাদে উল্টে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মোহাম্মদ আলী (৩০) নামের এক ভলকানাইজিং দোকানের মালিক নিহত হয়েছেন।

আজ সোমবার বেলা দেড়টার দিকে উপজেলার ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিরা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীর বরাতে হাইওয়ে পুলিশ জানায়, ঢাকামুখী আইরিন পরিবহনের যাত্রীবাহী বাস মহাসড়কের কুমিরা ইলিয়াস পেট্রলপাম্প এলাকা অতিক্রমকালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের খাদে পড়ে যায়। এ সময় সড়কের পাশের একটি ভলকানাইজিং দোকানের মালিক বাসে চাপা পড়েন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হন বাসে থাকা অন্তত ২০ জন যাত্রী। খবর পেয়ে কুমিরা ফায়ার সার্ভিস ও বার আউলিয়া হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে। পরে রেকার দিয়ে বাসটি খাদ থেকে উপরে তোলে এবং বাসের নিচে চাপা পড়া ভলকানাইজিং দোকানের মালিক মোহাম্মদ আলীর লাশ উদ্ধার করা হয়।

কুমিরা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে নগরীর বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। লাশ খাদ থেকে উদ্ধার করে হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে ফায়ার সার্ভিস।

বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মোমিন জানান, মহাসড়কের পাশের খাদে উল্টে পড়া বাসটি রেকার দিয়ে উপরে তোলার পর থানাপ্রাঙ্গণে এনে রাখা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে লাশ তাঁর স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

