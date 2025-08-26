রুমিন ফারহানার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এনসিপির সংবাদ সম্মেলন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিএনপির সহ-আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক রুমিন ফারহানা মিথ্যাচার করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেলা শহরের পৈরতলায় এনসিপির জেলা কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে রুমিন ফারহানার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেন দলটির স্থানীয় নেতারা।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন এনসিপির নেতা মোহাম্মদ আতাউল্লাহ। তিনি বলেন, গতকাল সোমবার রাতে একটি টেলিভিশন টক শোতে রুমিন ফারহানা অভিযোগ করেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী ও জেলা বিএনপির সভাপতি খালেদ হোসেন মাহবুব এনসিপির নেতাদের টাকা দিয়ে নিয়োগ করেছেন। আতাউল্লাহ দাবি করেন, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এনসিপি নেতা বলেন, খালেদ হোসেন একজন পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ এবং রুমিন ফারহানার এ বক্তব্য জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা।
এনসিপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, নির্বাচন কমিশনে শুনানির সময় বক্তব্য দেওয়ার মুহূর্তে রুমিন ফারহানা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে তাঁর অনুসারীদের ইঙ্গিত দেন। এরপর হামলার শিকার হন আতাউল্লাহসহ তাঁর সহযোগীরা। এনসিপির দাবি, এ ঘটনা নির্বাচন কমিশনের সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্ট ধরা রয়েছে।
আতাউল্লাহ অভিযোগ করেন, পরে ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে বিকৃতভাবে প্রচার করা হয়েছে, যাতে তাঁকে আক্রমণকারী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। তিনি বলেন, কমিশন চাইলে সত্য উদ্ঘাটন করতে পারে, তবে এখনো দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।
সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা রুমিন ফারহানার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা ও সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশের দাবি জানান।
সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ের বেশ কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিএনপির সহ-আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক রুমিন ফারহানা মিথ্যাচার করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেলা শহরের পৈরতলায় এনসিপির জেলা কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে রুমিন ফারহানার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেন দলটির স্থানীয় নেতারা।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন এনসিপির নেতা মোহাম্মদ আতাউল্লাহ। তিনি বলেন, গতকাল সোমবার রাতে একটি টেলিভিশন টক শোতে রুমিন ফারহানা অভিযোগ করেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী ও জেলা বিএনপির সভাপতি খালেদ হোসেন মাহবুব এনসিপির নেতাদের টাকা দিয়ে নিয়োগ করেছেন। আতাউল্লাহ দাবি করেন, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এনসিপি নেতা বলেন, খালেদ হোসেন একজন পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ এবং রুমিন ফারহানার এ বক্তব্য জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা।
এনসিপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, নির্বাচন কমিশনে শুনানির সময় বক্তব্য দেওয়ার মুহূর্তে রুমিন ফারহানা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে তাঁর অনুসারীদের ইঙ্গিত দেন। এরপর হামলার শিকার হন আতাউল্লাহসহ তাঁর সহযোগীরা। এনসিপির দাবি, এ ঘটনা নির্বাচন কমিশনের সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্ট ধরা রয়েছে।
আতাউল্লাহ অভিযোগ করেন, পরে ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে বিকৃতভাবে প্রচার করা হয়েছে, যাতে তাঁকে আক্রমণকারী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। তিনি বলেন, কমিশন চাইলে সত্য উদ্ঘাটন করতে পারে, তবে এখনো দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।
সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা রুমিন ফারহানার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা ও সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশের দাবি জানান।
সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ের বেশ কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন।
ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধি-সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সাত সদস্যবিশিষ্ট ‘টাস্কফোর্স’ গঠন করা হয়েছে। ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া যায়।২৬ মিনিট আগে
ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের নামের আগে প্রকৌশলী লিখতে না দেওয়াসহ তিন দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে সড়ক অবরোধ করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ (বুয়েট) একাধিক বেসরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।২৬ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা থেকে জুলিয়াস সিজারের নাম প্রত্যাহার করা হয়েছে। নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ও শিক্ষার্থী নির্যাতনের সঙ্গে সম্পৃক্ততার প্রমাণের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।৩৪ মিনিট আগে
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে ট্রাকের ধাক্কায় অটোভ্যানের দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ সময় আরও দুই যাত্রী আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাতে উপজেলা শহরের পান্তাপাড়া উচ্চবিদ্যালয় গেটের সামনে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।৪৪ মিনিট আগে