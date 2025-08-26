Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

রুমিন ফারহানার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এনসিপির সংবাদ সম্মেলন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এনসিপির জেলা কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলটির নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এনসিপির জেলা কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলটির নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিএনপির সহ-আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক রুমিন ফারহানা মিথ্যাচার করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেলা শহরের পৈরতলায় এনসিপির জেলা কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে রুমিন ফারহানার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেন দলটির স্থানীয় নেতারা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন এনসিপির নেতা মোহাম্মদ আতাউল্লাহ। তিনি বলেন, গতকাল সোমবার রাতে একটি টেলিভিশন টক শোতে রুমিন ফারহানা অভিযোগ করেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী ও জেলা বিএনপির সভাপতি খালেদ হোসেন মাহবুব এনসিপির নেতাদের টাকা দিয়ে নিয়োগ করেছেন। আতাউল্লাহ দাবি করেন, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এনসিপি নেতা বলেন, খালেদ হোসেন একজন পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ এবং রুমিন ফারহানার এ বক্তব্য জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা।

এনসিপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, নির্বাচন কমিশনে শুনানির সময় বক্তব্য দেওয়ার মুহূর্তে রুমিন ফারহানা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে তাঁর অনুসারীদের ইঙ্গিত দেন। এরপর হামলার শিকার হন আতাউল্লাহসহ তাঁর সহযোগীরা। এনসিপির দাবি, এ ঘটনা নির্বাচন কমিশনের সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্ট ধরা রয়েছে।

আতাউল্লাহ অভিযোগ করেন, পরে ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে বিকৃতভাবে প্রচার করা হয়েছে, যাতে তাঁকে আক্রমণকারী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। তিনি বলেন, কমিশন চাইলে সত্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে, তবে এখনো দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা রুমিন ফারহানার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা ও সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশের দাবি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ের বেশ কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়াবিএনপিচট্টগ্রাম বিভাগরুমিন ফারহানাজেলার খবরএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

প্রায় ৭ লাখ টাকার ধার শোধ না করায় এসপি থেকে অতিরিক্ত এসপি হলেন নিহার রঞ্জন হাওলাদার

জিন সম্পাদনায় নতুন সাফল্য, ডায়াবেটিস রোগীদের আর ইনসুলিন নিতে হবে না

অবৈধ মোবাইল দিয়ে বন্দীরা আমাকে কল করেন, এটা বিস্ময়কর: কারা মহাপরিদর্শক

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

সম্পর্কিত

ডাকসু নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য টাস্কফোর্স গঠন

ডাকসু নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য টাস্কফোর্স গঠন

বুধবার ‘লংমার্চ টু ঢাকা’ করবে বুয়েট শিক্ষার্থীরা

বুধবার ‘লংমার্চ টু ঢাকা’ করবে বুয়েট শিক্ষার্থীরা

ছাত্রলীগ সম্পৃক্ততার দায়ে ডাকসুর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা থেকে জুলিয়াসের নাম বাদ

ছাত্রলীগ সম্পৃক্ততার দায়ে ডাকসুর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা থেকে জুলিয়াসের নাম বাদ

গাইবান্ধায় ট্রাকের ধাক্কায় অটোভ্যানের ২ যাত্রী নিহত

গাইবান্ধায় ট্রাকের ধাক্কায় অটোভ্যানের ২ যাত্রী নিহত