হত্যা ও অস্ত্র মামলায় ডেভিড ইমনসহ পাঁচ আসামির ১০ দিনের রিমান্ড

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানায় করা হত্যা ও অস্ত্র আইনের দুটি মামলায় আলোচিত আসামি মোবারক হোসেন ইমন ওরফে ডেভিড ইমনসহ পাঁচজনের পাঁচ দিন করে মোট ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
আজ রোববার (২ আগস্ট) চট্টগ্রাম জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. মোতাসিম বিল্লাহ পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, রিমান্ড শুনানির সময় ডেভিড ইমনসহ পাঁচ আসামিকে আদালতে হাজির করা হয়। আদেশের পর তাঁদের রিমান্ডে নিয়ে যায় চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ।
এর আগে হত্যা ও অস্ত্র আইনের পৃথক দুটি মামলায় প্রতিটি মামলায় সাত দিন করে মোট ১৪ দিনের রিমান্ড আবেদন করেছিল পুলিশ।
হাটহাজারী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কাজী মো. তারেক আজিজ বলেন, ফটিকছড়ি থানার হত্যা ও অস্ত্র আইনের দুটি মামলায় ডেভিড ইমনসহ পাঁচ আসামির বিরুদ্ধে রিমান্ড আবেদন করা হয়েছিল। আদালত প্রতিটি মামলায় পাঁচ দিন করে মোট ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।
উল্লেখ্য, গত ২৯ জুলাই ভোরে যশোর ও চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের যৌথ অভিযানে যশোরের ঝুমঝুমপুর এলাকা থেকে মোবারক হোসেন ইমন ওরফে ডেভিড ইমনসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ইমন চট্টগ্রামের আলোচিত শীর্ষ সন্ত্রাসী এবং একাধিক হত্যা ও চাঁদাবাজির মামলার আসামি।
পরে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ৩০ জুলাই ভোরে ফটিকছড়ি উপজেলার কাঞ্চননগর ইউনিয়নের মানিকপুর এলাকার একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে অভিযান চালিয়ে একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি দেশীয় এলজি এবং অন্যান্য দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে।
ডেভিড ইমন ফটিকছড়ি উপজেলার কাঞ্চননগর এলাকার মৃত মো. মুসার ছেলে।
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