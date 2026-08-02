Ajker Patrika
En
চট্টগ্রাম

হত্যা ও অস্ত্র মামলায় ডেভিড ইমনসহ পাঁচ আসামির ১০ দিনের রিমান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ০২ আগস্ট ২০২৬, ১৪: ২৩
হত্যা ও অস্ত্র মামলায় ডেভিড ইমনসহ পাঁচ আসামির ১০ দিনের রিমান্ড
সহযোগীদের সঙ্গে ডেভিড ইমন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানায় করা হত্যা ও অস্ত্র আইনের দুটি মামলায় আলোচিত আসামি মোবারক হোসেন ইমন ওরফে ডেভিড ইমনসহ পাঁচজনের পাঁচ দিন করে মোট ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

আজ রোববার (২ আগস্ট) চট্টগ্রাম জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. মোতাসিম বিল্লাহ পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, রিমান্ড শুনানির সময় ডেভিড ইমনসহ পাঁচ আসামিকে আদালতে হাজির করা হয়। আদেশের পর তাঁদের রিমান্ডে নিয়ে যায় চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ।

এর আগে হত্যা ও অস্ত্র আইনের পৃথক দুটি মামলায় প্রতিটি মামলায় সাত দিন করে মোট ১৪ দিনের রিমান্ড আবেদন করেছিল পুলিশ।

হাটহাজারী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কাজী মো. তারেক আজিজ বলেন, ফটিকছড়ি থানার হত্যা ও অস্ত্র আইনের দুটি মামলায় ডেভিড ইমনসহ পাঁচ আসামির বিরুদ্ধে রিমান্ড আবেদন করা হয়েছিল। আদালত প্রতিটি মামলায় পাঁচ দিন করে মোট ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।

উল্লেখ্য, গত ২৯ জুলাই ভোরে যশোর ও চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের যৌথ অভিযানে যশোরের ঝুমঝুমপুর এলাকা থেকে মোবারক হোসেন ইমন ওরফে ডেভিড ইমনসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ইমন চট্টগ্রামের আলোচিত শীর্ষ সন্ত্রাসী এবং একাধিক হত্যা ও চাঁদাবাজির মামলার আসামি।

ভারতে পালানোর সময় যেভাবে গ্রেপ্তার হলেন শীর্ষ সন্ত্রাসী ডেভিড ইমনভারতে পালানোর সময় যেভাবে গ্রেপ্তার হলেন শীর্ষ সন্ত্রাসী ডেভিড ইমন

পরে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ৩০ জুলাই ভোরে ফটিকছড়ি উপজেলার কাঞ্চননগর ইউনিয়নের মানিকপুর এলাকার একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে অভিযান চালিয়ে একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি দেশীয় এলজি এবং অন্যান্য দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ডেভিড ইমন ফটিকছড়ি উপজেলার কাঞ্চননগর এলাকার মৃত মো. মুসার ছেলে।

চট্টগ্রামের শীর্ষ সন্ত্রাসী ডেভিড ইমন যশোর সীমান্তে গ্রেপ্তারচট্টগ্রামের শীর্ষ সন্ত্রাসী ডেভিড ইমন যশোর সীমান্তে গ্রেপ্তার

বিষয়:

ফটিকছড়িঅস্ত্রআসামিমামলাচট্টগ্রাম বিভাগরিমান্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত