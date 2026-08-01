Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

মিয়ানমারে পাচারকালে বিপুল পরিমাণ সার জব্দ, আটক ২৩

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
মিয়ানমারে পাচারকালে বিপুল পরিমাণ সার জব্দ, আটক ২৩
বিপুল পরিমাণ সারসহ ২৩ পাচারকারী আটক। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম থেকে মিয়ানমারে পাচারকালে সাড়ে ৪০০ বস্তা ডিএপি সারসহ ২৩ জনকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। একই সঙ্গে পাচারকাজে ব্যবহৃত একটি কার্গো বোট ও দুটি ফিশিং বোট জব্দ করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার নগরের পতেঙ্গা থানার কর্ণফুলী নদীর ১৫ নম্বর ঘাট এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান চালিয়ে এই সার জব্দ করা হয়।

আজ শনিবার সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

কোস্ট গার্ড সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পতেঙ্গা আউটপোস্টের একটি আভিযানিক দল প্রথমে দুটি সন্দেহভাজন ফিশিং বোটে তল্লাশি চালিয়ে ২৩ জনকে আটক করে। পরে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, অবৈধভাবে মিয়ানমারে পাচারের উদ্দেশ্যে সারবোঝাই একটি কার্গো বোট কর্ণফুলী চ্যানেলে অবস্থান করছে।

আটক ব্যক্তিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ১৫ নম্বর ঘাট এলাকায় পুনরায় অভিযান পরিচালনা করে কোস্ট গার্ড। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে কার্গো বোটে থাকা ব্যক্তিরা পালিয়ে যান। পরে ওই বোটে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১৫ লাখ ৭৫ হাজার টাকা মূল্যমানের ৪৫০ বস্তা (২২ হাজার ৫০০ কেজি) ডিএপি সার উদ্ধার করা হয়।

কোস্ট গার্ড কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন জানান, জব্দকৃত সার, কার্গো বোট ও আটক ২৩ পাচারকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পতেঙ্গা মডেল থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাআটকজব্দচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরবাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
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