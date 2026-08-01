Ajker Patrika
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ঢামেক হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হলেন মির্জা আব্বাস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ঢামেক হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হলেন মির্জা আব্বাস

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (ঢামেক) হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ থেকে জারি করা এক সরকারি প্রজ্ঞাপনে এই নিয়োগের তথ্য জানানো হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের ‘সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১’ শাখার উপসচিব কাজী শরীফ উদ্দিন আহমেদ স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, মন্ত্রী পদমর্যাদার প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও স্থানীয় সংসদ সদস্য মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করা হলো।

সরকারি বার্তা সংস্থা বাসস জানিয়েছে, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ থেকে সম্প্রতি এই আদেশ জারি সংক্রান্ত চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়।

দেশের অন্যতম শীর্ষ এবং বৃহৎ এই সরকারি চিকিৎসা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নীতি-নির্ধারণী, চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার ক্ষেত্রে হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে মালয়েশিয়ায় চিকিৎসাধীন স্থানীয় সংসদ সদস্য হিসেবে মির্জা আব্বাস এখন থেকে এই কমিটির নেতৃত্বের দায়িত্ব সামলাবেন। তবে তিনি কবে দেশে ফিরবেন সেটি নিশ্চিত না।

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালঢামেকহাসপাতালসংসদ সদস্যউপদেষ্টামির্জা আব্বাস
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