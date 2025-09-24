দাবি আদায়ে অনড় আইআইইউসির শিক্ষার্থীরা, ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
১৫ দফা দাবি আদায়ে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (আইআইইউসি) শিক্ষার্থীরা ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। আবাসনসংকট নিরসনসহ বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভের চতুর্থ দিনে গতকাল মঙ্গলবার রাতে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন। আজ বুধবার সকাল থেকে তাঁরা ক্যাম্পাসে পূর্ণাঙ্গ ধর্মঘট বাস্তবায়ন করছেন।
শিক্ষার্থীরা জানান, তাঁরা লেট ফি বাতিল, প্রয়োজনীয় ল্যাব স্থাপন, হলরুম থেকে ক্লাসরুম সরিয়ে নেওয়া, সব সেমিস্টারে ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষার সুযোগ, পরিবহন আধুনিকায়ন, মেডিকেল সংস্কারসহ ১৫টি দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনুষদের বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি মঙ্গলবার দিনভর আলোচনার পর তাঁদের সামনে একটি রোডম্যাপ তুলে ধরে। এতে কোনো দাবি বাস্তবায়নে চার মাস, আবার কোনো কোনো দাবি বাস্তবায়নে চার বছর সময় নেওয়া হয়েছে। ফলে তাঁদের মধ্যে দাবিগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাই কমিটির ঘোষিত রোড ম্যাপ প্রত্যাখ্যান করে শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শিক্ষার্থীদের দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং দাবির গুরুত্ব অনুযায়ী ধাপে ধাপে সমাধানের জন্য একটি রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। তবে কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, কিছু অতি উৎসাহী শিক্ষার্থী বহিরাগতদের সহায়তায় রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মোস্তফা মুনিব চৌধুরী শিক্ষার্থীদের কর্মসূচির সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, শিক্ষার্থীদের দাবি বাস্তবায়নে সময়ের প্রয়োজন। তবে কিছু শিক্ষার্থী এই রোডম্যাপ প্রত্যাখ্যান করে প্রশাসনিক ভবনে তালা দিয়েছেন। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে এ ধরনের কর্মকাণ্ড চলতে থাকলে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে।
