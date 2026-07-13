Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

আমরা প্রত্যেক দুর্গত মানুষের কাছে পৌঁছাতে চাই: প্রতিমন্ত্রী অমিত

সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
আমরা প্রত্যেক দুর্গত মানুষের কাছে পৌঁছাতে চাই: প্রতিমন্ত্রী অমিত
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। ছবি: সংগৃহীত

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেছেন, ‘আমরা প্রত্যেক দুর্গত মানুষের কাছে পৌঁছাতে চাই। হয়তো কারও কাছে আগে পৌঁছাতে পারছি, হয়তো কারও কাছে পরে পৌঁছাতে পারছি। বন্যায় প্রথম দিন থেকে উপজেলা প্রশাসন তাদের মতো করে কাজ করছে।’

আজ সোমবার দুপুরে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার কালিয়াইশের ইকবাল কনভেনশন হলের সামনে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘১৭টি ইউনিয়নের ১১৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে শুকনা খাবার পৌঁছানো হয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলো যাতে তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে, তার জন্য সরকার কাজ করছে। এমন কি ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী এনজিওগুলোকে আমরা অনুরোধ করেছি অন্তত সংকট বিবেচনায় জুলাই মাসে ঋণের কিস্তি আদায় করা বন্ধ রাখেন।’

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ‘বাংলাদেশ সৌন্দর্যের জায়গা। যেকোনো সংকটে আমরা সকলে মিলেই মোকাবিলা করি। এই সময়টা আসলে দোষারোপের সময় নয়, এই সময়টা আসলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিরন্ন-দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সময়।’

প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা, চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার মাসুদ আলম, চন্দনাইশ-সাতকানিয়া (আংশিক) আসনের সংসদ সদস্য জসিম উদ্দিন আহমেদ, বিএনপি নেতা নাজমুল মোস্তাফা আমিন, শেখ মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, সাতকানিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খোন্দকার মাহমুদুল হাসান প্রমুখ।

বিষয়:

বিদ্যুৎজ্বালানিচট্টগ্রাম বিভাগসাতকানিয়াপ্রতিমন্ত্রী
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