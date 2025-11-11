Ajker Patrika

গ্রাহকের টাকা আত্মসাৎ: ইস্টার্ন ব্যাংকের ম্যানেজারসহ দুজনের ১৪ বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে গ্রাহকের এফডিআর হিসাব জালিয়াতির মাধ্যমে প্রায় পৌনে তিন কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনায় বেসরকারি ইস্টার্ন ব্যাংকের সাবেক ম্যানেজারসহ দুজনের ১৪ বছর ও আরেকজনের আট বছর কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই মামলায় আরেক আসামির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে মামলা থেকে খালাস দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিশেষ জজ মো. মিজানুর রহমানের আদালত এ রায় দেন।

১৪ বছরের দণ্ডিত দুজন হলেন চট্টগ্রামের বহদ্দারহাটে অবস্থিত ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেডের চান্দগাঁও শাখার সাবেক প্রায়োরিটি ব্যাংকিং ম্যানেজার মো. ইফতেখারুল কবির ও আজম চৌধুরী নামে আরেক ব্যক্তি। আট বছরের দণ্ডিত আসামি হলেন নগরীর খুলশী এলাকার লাবীবা ট্রেডিং নামে একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মালিক জাকির হোসেন বাপ্পী।

দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মোকাররম হোসাইন জানান, রায়ে দুই আসামিকে ১৪ বছর ও এক আসামিকে আট বছর সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি প্রত্যেককে আত্মসাৎকৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত দণ্ডিত আসামি জাকির হোসেন বাপ্পীর স্ত্রী ফারজানা হোসেন ফেন্সীকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন। তিনি জানান, রায় ঘোষণার সময় আসামিরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। পরে দণ্ডিত আসামিদের সাজামূলে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ১৪ অক্টোবর দুদকের চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক লুৎফুল কবির চন্দন বাদী হয়ে চারজনের বিরুদ্ধে ২ কোটি ৬৫ লাখ ৭৩ হাজার ১০৬ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মামলাটি করেন।

মামলাচট্টগ্রাম বিভাগআদালতজেলার খবরজালিয়াতিব্যাংক
আওয়ামী লীগ যেভাবে মামলা করছে, আমরা সেভাবে মামলা করতে চাই না: মির্জা ফখরুল

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: আজকের পত্রিকা

ক্ষমতায় গেলে আওয়ামী লীগের মতো প্রতিহিংসা নয়, বরং আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে করা এমন সব মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, বিএনপি প্রতিহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না এবং কারও ওপর প্রতিশোধ নিতে চায় না।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকেলে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের শাপলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে ওই ইউনিয়নবাসীর সঙ্গে এ মতবিনিয়ম করেন মির্জা ফখরুল।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আওয়ামী লীগ যেভাবে মামলা করছে, আমরা সেভাবে মামলা করতে চাই না। যদি মামলা হয়ে থাকেও আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, সব মামলা তুলে নেওয়া হবে। আমরা প্রতিহিংসায় বিশ্বাস করব না। আমরা প্রতিশোধ নেব না। যত মামলা আছে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে, আমরা সব মামলা তুলে নেব।’

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘প্রথম দিন আপনাদের মনে আছে, ৫ আগস্ট যখন আমরা মুক্ত হলাম, তখন আমাদের ম্যাডাম মানে খালেদা জিয়া তিনি একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন, স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন, কথা বলেছিলেন। সে কথাটা ছিল যে আমরা প্রতিহিংসায় বিশ্বাস করব না। আমরা প্রতিশোধ নেব না। আমরা ভালোবাসা এবং প্রেমের মধ্যে দিয়ে রাজনীতি করতে চাই।’

ঠাকুরগাঁওবিএনপিমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরজেলার খবররংপুর বিভাগআওয়ামী লীগ
খুলনায় ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

খুলনা প্রতিনিধি
সাজ্জাদুল আলম সাকের। ছবি: সংগৃহীত
সাজ্জাদুল আলম সাকের। ছবি: সংগৃহীত

খুলনার সোনাডাঙ্গা মডেল থানা ছাত্রলীগের সহসভাপতি সাজ্জাদুল আলম সাকেরকে (২২) গ্রেপ্তার করেছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে নগরীর সোনাডাঙ্গা থানা বয়রা মহিলা কলেজের সামনে থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

খুলনা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৈমুর ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ছাত্রলীগের একটি অংশ নাশকতার মাধ্যমে নগরীতে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করছিল। সেই পরিকল্পনার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে সাজ্জাদুল আলম সাকেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ওসি তৈমুর ইসলাম বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি, সাকের নাশকতার উদ্দেশ্যে সংগঠনের কিছু নেতা-কর্মীকে একত্রিত করার চেষ্টা করছে। খবর পেয়ে ডিবির একটি বিশেষ দল অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে, যা যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।’

গ্রেপ্তারের পর সাকেরকে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে নাশকতার পরিকল্পনা, রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করার অভিযোগে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে।

খুলনা বিভাগছাত্রলীগজেলার খবরডিবি
ময়মনসিংহে পানিতে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের ধোবাউড়ায় পানিতে ডুবে দুই শিশু মারা গেছে। আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার কাশিপুর গ্রামের ইয়াসিনের বাড়ির সামনে পুকুরে গোসল করতে গিয়ে পানিতে ডুবে তারা মারা যায়। দুই শিশু হচ্ছে সামিয়া (৯) ও জিহাদ (৮)।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে জানা গেছে, আজ দুপুরে কাশিপুর গ্রামের ইয়াসিনের বাড়ির সামনে পুকুরে গোসল করতে যায় সামিয়া ও জিহাদ। হঠাৎ আশপাশের লোকজন দুই শিশুকে পানিতে ভাসতে দেখে দ্রুত উদ্ধার করে ধোবাউড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মৃত জিহাদের বাড়ি পার্শ্ববর্তী ফুলপুর উপজেলার খইছাপুর গ্রামে। সে তার নানার বাড়িতে বেড়াতে এসে পানিতে ডুবে মারা যায়।

ধোবাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন সরকার বলেন, ‘হাসপাতাল থেকে আমি খবরটি শুনেছি। তারা পানিতে পড়ে মারা যায়। লাশ বাড়িতে নিয়ে গেছে। আমি এলাকায় পুলিশ পাঠিয়েছি। পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

নিহতময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরপানিশিশু
কোনো অজুহাতে লবণ আমদানি করতে দেওয়া হবে না: শিল্পসচিব

কক্সবাজার প্রতিনিধি
সভায় শিল্পসচিব মো. ওবায়দুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা
সভায় শিল্পসচিব মো. ওবায়দুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ওবায়দুর রহমান বলেছেন, লবণশিল্পের আড়ালে কোনো অজুহাতে খাবার লবণ আমদানি করতে দেওয়া হবে না। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে কক্সবাজার জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে জেলা প্রশাসন ও বিসিকের আয়োজনে স্থানীয় লবণ মিল মালিক ও চাষিদের সঙ্গে বার্ষিক পর্যালোচনা সভায় শিল্প সচিব এসব কথা বলেন।

ওবায়দুর রহমান বলেন, দেশে লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে প্রান্তিক লবণচাষি ও মিলমালিকদের অধিকার সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। সভায় অংশগ্রহণকারীরা মাঠপর্যায়ে লবণের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণে মতামত তুলে ধরেছেন জানিয়ে শিল্পসচিব বলেন, উত্থাপিত প্রস্তাবনা সরকারের ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে পর্যালোচনা করে লবণের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ছাড়া কক্সবাজারে জমি পেলে লবণ সংরক্ষণাগার গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিসিক চেয়ারম্যান মো. সাইফুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নিজামউদ্দিন আহমেদসহ সংশ্লিষ্টরা বক্তব্য দেন। সভায় বর্তমান লবণের মজুত, ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ, লবণ মিলমালিক, প্রান্তিক চাষিদের সমস্যা ও লবণশিল্পের সম্ভাবনার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

উল্লেখ্য, দেশের একমাত্র লবণ উৎপাদনকেন্দ্র কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের বাঁশখালী সমুদ্র উপকূল। প্রতিবছর নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত লবণ উৎপাদনের মৌসুম ধরা হয়। এই সময়ে সাগরের লোনাপানি শুকিয়ে কক্সবাজারের কুতুবদিয়া, মহেশখালী, পেকুয়া, চকরিয়া, ঈদগাঁও, সদর ও টেকনাফ এবং পাশের চট্টগ্রামের বাঁশখালী ও পটিয়ার উপকূলে লবণ উৎপাদন করা হয়, যা থেকে পূরণ হয় দেশের সার্বিক লবণের চাহিদা।

কক্সবাজারশিল্পশিল্প মন্ত্রণালয়আমদানিচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
