Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ডে সড়ক দুর্ঘটনায় ২ শিক্ষার্থী আহত, প্রতিবাদে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
সীতাকুণ্ডে সড়ক দুর্ঘটনায় ২ শিক্ষার্থী আহত, প্রতিবাদে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে আগুন জ্বালায় বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বাঁশবাড়িয়া উচ্চবিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা দেড় ঘণ্টা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে। এ সময় মহাসড়কে আগুন জ্বালানো হলে ঢাকামুখী সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার বাঁশবাড়িয়া বাজার এলাকায় এই অবরোধ কর্মসূচি শুরু হয়। পরে সন্ধ্যা ৬টার দিকে প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও শিক্ষার্থীরা জানায়, বিদ্যালয় ছুটির পর রাস্তা পারাপারের সময় বেপরোয়া গতির একটি মিনি কাভার্ড ভ্যান বাঁশবাড়িয়া উচ্চবিদ্যালয়ের সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির দুই ছাত্রীকে চাপা দেয়। এতে তারা গুরুতর আহত হয়।

ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ঢাকামুখী সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে। এ সময় স্থানীয় জনতাও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। বিক্ষোভকারীরা মহাসড়কের পাশে থাকা বাঁশ ও গাছ সড়কের ওপর ফেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।

অবরোধের ফলে মহাসড়কে শত শত যানবাহন আটকা পড়ে এবং দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। প্রচণ্ড গরমে আটকে পড়া যাত্রীদের চরম ভোগান্তি হয়।

বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা দুর্ঘটনায় জড়িত চালককে গ্রেপ্তার, মহাসড়কের পাশের অবৈধ স্থাপনা অপসারণ এবং আহত শিক্ষার্থীদের যথাযথ ক্ষতিপূরণের দাবি জানায়।

বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম এ হক বলেন, ‘মহাসড়ক অবরোধের কারণে ঢাকামুখী সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছিল। পরে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।’

সীতাকুণ্ড উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফখরুল ইসলাম বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে সঠিক বিচারের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এরপর তারা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়। বর্তমানে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।’

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাশিক্ষার্থীযানজটসীতাকুণ্ডঅবরোধসড়ক দুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগআহতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন আইন হচ্ছে

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

শিক্ষার্থীর বাসায় মিলল গৃহশিক্ষিকার বস্তাবন্দী মরদেহ

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষিকার মৃত্যুর খবর শুনে শিক্ষার্থীর মৃত্যু

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন আইন হচ্ছে

সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন আইন হচ্ছে

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

সম্পর্কিত

বীর মুক্তিযোদ্ধা ওয়াজেদ আলী হত্যা মামলায় প্রধান আসামির মৃত্যুদণ্ডাদেশ

বীর মুক্তিযোদ্ধা ওয়াজেদ আলী হত্যা মামলায় প্রধান আসামির মৃত্যুদণ্ডাদেশ

জাবি প্রক্টরের পদত্যাগ দাবিতে ঢাবিতে গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের বিক্ষোভ

জাবি প্রক্টরের পদত্যাগ দাবিতে ঢাবিতে গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের বিক্ষোভ

সিলেটের এমসি কলেজের নতুন অধ্যক্ষ হলেন তোফায়েল আহাম্মদ

সিলেটের এমসি কলেজের নতুন অধ্যক্ষ হলেন তোফায়েল আহাম্মদ

রাজধানীতে প্রবাসীকে হত্যা করে ৮ টুকরা, ‘প্রেমিকার’ বান্ধবীর জবানবন্দি

রাজধানীতে প্রবাসীকে হত্যা করে ৮ টুকরা, ‘প্রেমিকার’ বান্ধবীর জবানবন্দি