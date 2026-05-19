Ajker Patrika
বরগুনা

বরগুনায় অজ্ঞাতনামা নারীর লাশ উদ্ধার

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

বরগুনার আমতলীতে এক অজ্ঞাতনামা নারীর (৫৫) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের পশ্চিম চিলা গ্রামের একটি ধানখেত থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, পশ্চিম চিলা গ্রামের বাসিন্দা মুকুন্দ বাইনের ধানখেতে এক নারীর লাশ পড়ে ছিল। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বরগুনা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। মৃত নারীর শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। এই ঘটনায় আমতলী থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

হলদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মো. হারুন অর রশিদ খান বলেন, ‘ওই নারীকে এলাকার কেউ চেনেন না। তিনি কীভাবে এখানে এসেছেন তা জানি না।’

আমতলী থানার ওসি আবু সাহাদাৎ মো. হাচনাইন পারভেজ বলেন, মৃত নারীর পরিচয় উদ্‌ঘাটনে তদন্ত চলছে।

বিষয়:

বরগুনাআমতলীনারীঅজ্ঞাতলাশ
