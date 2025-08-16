Ajker Patrika
বিতর্ক ছাড়ছে না সমন্বয়কদের

  • অনেকের নামে চাঁদাবাজি, অনৈতিক লেনদেন ও মামলা-বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে।
  • নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগও উঠেছে কয়েজনের নামে।
  • বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে এনসিপি নেতা-কর্মীদের বিরোধ দেখা দিয়েছে।
সোহেল মারমা, চট্টগ্রাম 
আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৮: ০৭
নিজাম উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত
নিজাম উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

জুলাই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কেন্দ্র ব্যতীত বাকি সব কমিটি বিলুপ্ত করলেও বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না চট্টগ্রামের সমন্বয়দের। তাঁদের অনেকের নামে চাঁদাবাজি, অনৈতিক লেনদেন, মামলা-বাণিজ্য এমনকি নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগে সম্পৃক্ততার অভিযোগ উঠেছে। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠার সাত মাস পরও চট্টগ্রাম মহানগর, উত্তর ও দক্ষিণ জেলায় পূর্ণাঙ্গ কমিটি দিতে পারছে না জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। বিষয়টি নিয়ে অস্বস্তি রয়েছে দলটির মধ্যে।

নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে থাকা সমন্বয়কদের মধ্যে বিভক্তি ও বিরোধ শুরু থেকে ছিল। এই সমন্বয়কেরা পরে এনসিপির নেতৃত্বে আসছেন। নেতাদের পুরোনো বিরোধ এনসিপিতেও প্রভাব ফেলছে। ফলে কমিটি গঠন নিয়ে বর্তমানে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে এনসিপি চট্টগ্রামের নেতা-কর্মীদের বেশ কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য ও বিরোধ দেখা দিয়েছে। এ কারণে কমিটি ঘোষণায় বিলম্ব হচ্ছে।

দলের অভ্যন্তরে বিতর্ক থাকলেও নেতারা আশা করছেন, যাচাই-বাছাই ও তদারকির মাধ্যমে শিগগির চট্টগ্রামে পূর্ণাঙ্গ কমিটির ঘোষণা দেওয়া হবে। এ জন্য প্রস্তুতি চলছে।

জানতে চাইলে এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের যুগ্ম মুখ্য সংগঠক ও তত্ত্বাবধায়ক জোবাইরুল হাসান আরিফ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা চট্টগ্রাম মহানগরে সমন্বয় কমিটি দিয়েছি। চট্টগ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ জেলা কমিটিও খুব শিগগির দেওয়া হবে।’

জোবাইরুল হাসান আরিফ বলেন, ‘সমন্বয় কমিটি দেওয়ার কারণ হচ্ছে, আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের যেসব প্রস্তুতি দরকার, তা সম্পন্ন করা। পুরো বাংলাদেশে আমরা এভাবে এগোচ্ছি। তবে সমন্বয়কদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি কিংবা বিরোধের কারণে কমিটি দিতে বিলম্ব হচ্ছে, এটা সঠিক নয়।’

সমন্বয়কদের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ: চট্টগ্রামে বিতর্কিত সমন্বয়কদের অন্যতম একজন হলেন নিজাম উদ্দিন, যিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির সদস্যসচিব ছিলেন। গত ৫ জুলাই এক নারীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নিজামকে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়া হয়। ওই নারী অভিযোগ করেন, ২ কোটি টাকা চাঁদা না দেওয়ায় তাঁর স্বামীকে মারধর ও পুলিশে দিয়েছেন নিজাম। নিজাম উদ্দিন পরে ৯ আগস্ট এনসিপির চট্টগ্রাম মহানগর সমন্বয় কমিটিতে যুগ্ম সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পান। কমিটিতে যোগ দেওয়ার দুই দিনের মাথায় চট্টগ্রাম বন্দরে টাকা দাবির ভিডিও ভাইরাল হলে ১২ আগস্ট তাঁকে এনসিপি থেকে বহিষ্কার করা হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আরেকটি ভিডিওতে মিথ্যা মামলায় কাউকে ফাঁসানোর বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। নিজাম অবশ্য এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, এগুলো রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।

চট্টগ্রামে বিতর্কিত আরেক নাম ইমরান হোসেন বাবলু। ছাত্রলীগের এক সময়কার সক্রিয় কর্মী বাবলুর বিরুদ্ধে হত্যা, চেক প্রতারণা, চাঁদাবাজি, মামলা-বাণিজ্যসহ নানা অভিযোগ রয়েছে। আলোচিত বাবলু ২০১৭ সালের জাফর হত্যা মামলার আসামি এবং ২০২৩ সালে চেক প্রতারণায় দণ্ডপ্রাপ্ত হলেও এনসিপিতে দক্ষিণ জেলার সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

গত ১৭ জুন সন্দ্বীপের বাসিন্দা জুলাই যোদ্ধা সাইফুদ্দিন মুহাম্মদ এমদাদ আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন পেশার ১৬৭ জনের নামে চট্টগ্রামের খুলশী থানায় একটি হত্যাচেষ্টার মামলা করেন। ওই মামলায় সমন্বয়ক বাবলুর বিরুদ্ধে বাদীর যোগসাজশে নিরীহ কয়েকজনকে আসামি বানানোর অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া বাবলুর বিরুদ্ধে হত্যা মামলার একজন সাক্ষীকে গাড়িচাপায় হত্যাচেষ্টা ও কর্ণফুলী নদীকেন্দ্রিক ব্যবসা দখলের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে।

৯ আগস্ট ঘোষিত এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগর সমন্বয় কমিটিতে সুব্রত পাল নামের সাবেক ছাত্রলীগ কর্মীর নামও এসেছে। জসিম উদ্দিন ওপেলসহ আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে অতীতে বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে জড়ানোর অভিযোগ রয়েছে।

জানুয়ারিতে নারী উদ্যোক্তাদের মেলা আয়োজনকারী এক নারীর কাছ থেকে ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ ওঠে আরেক শীর্ষ সমন্বয়ক রিয়াজুর রহমানের বিরুদ্ধে। তানিয়া, আরিফ মঈনুদ্দিনসহ আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় চাঁদা দাবির অভিযোগ উঠেছে।

এনসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জুবাইরুল আলম মানিক বলেন, ‘অভিযোগ পেলে আমরা সাময়িক বহিষ্কারসহ সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিই। যাচাই-বাছাই শেষে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তাদের দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। তবে তদন্তে দু-একজন ছাড়া অধিকাংশের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হচ্ছে না।’

