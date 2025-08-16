Ajker Patrika
> বিশ্ব
> যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

পুতিনকে চিঠি দিলেন মেলানিয়া ট্রাম্প, কী চাইলেন তিনি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১২: ৩৯
২০১৭ সালে জার্মানির হামবুর্গে জি-২০ সম্মেলনে মুখোমুখি মেলানিয়া ও পুতিন। ছবি: ক্রেমলিন
২০১৭ সালে জার্মানির হামবুর্গে জি-২০ সম্মেলনে মুখোমুখি মেলানিয়া ও পুতিন। ছবি: ক্রেমলিন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্ত্রী ও মার্কিন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে একটি চিঠি দিয়েছেন। চিঠিতে তিনি ইউক্রেন ও রাশিয়ার শিশুদের দুর্দশা নিয়ে লিখেছেন। স্থানীয় সময় গতকাল শুক্রবার হোয়াইট হাউসের দুই কর্মকর্তা জানান, পুতিন আলাস্কায় আসার পর মেলানিয়ার চিঠিটি তাঁকে দেন ট্রাম্প।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প চিঠিটি আলাস্কায় তাদের শীর্ষ বৈঠকের সময় পুতিনের হাতে তুলে দেন। তবে মেলানিয়া ট্রাম্প আলাস্কায় সফরে উপস্থিত ছিলেন না। কর্মকর্তারা চিঠির বিস্তারিত প্রকাশ করেননি। তবে তাঁরা কেবল উল্লেখ করেছেন যে, এতে ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধে শিশু অপহরণের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

ইউক্রেনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, রাশিয়া বা রাশিয়ার নিয়ন্ত্রিত ইউক্রেনীয় এলাকায় হাজারো শিশুকে পরিবার বা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ইউক্রেন এটিকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে দেখেছে এবং জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী গণহত্যার অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করেছে।

মস্কো আগে জানিয়েছিল, তারা যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকার শিশুদের সুরক্ষা দিচ্ছে। তবে জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয় বলেছে, রাশিয়া ২০২২ সালে পূর্ণমাত্রায় আগ্রাসন শুরু করার পর থেকে ইউক্রেনের শিশুদের ওপর কষ্ট চাপিয়ে দিয়েছে এবং তাদের অধিকার লঙ্ঘন করেছে।

উল্লেখ্য, গতকাল শুক্রবার ট্রাম্প ও পুতিন আলাস্কায় মার্কিন যৌথ বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে প্রায় তিন ঘণ্টা বৈঠক করেন। ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের বিষয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও কোনো চুক্তি তাঁরা করতে পারেননি। তবে ট্রাম্প বৈঠককে ‘ফলপ্রসূ’ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

বৈঠক শেষে ইউক্রেন পরিস্থিতি নিয়ে পুতিন বলেন, তিনি মার্কিন প্রশাসন ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ব্যক্তিগত আগ্রহ দেখেছেন, তিনি এই সংকটের মূল কারণ বোঝার চেষ্টা করেছেন। পুতিন এর আগেও বারবার উল্লেখ করেছেন, ইউক্রেনের ঘটনাগুলো রাশিয়ার জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টি করে। তিনি ইউক্রেনীয় জনগণকে ‘ভ্রাতৃপ্রতিম’ আখ্যায়িত করে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিষয়টি অস্বাভাবিক মনে হলেও এটি তাঁদের জন্য একটি বিয়োগান্ত ঘটনা এবং গভীর বেদনার।

সামগ্রিকভাবে পুতিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে একটি ভালো, পেশাদার ও বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছেন বলে জানান। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, এই পথ ধরে এগিয়ে গেলে দ্রুত ইউক্রেনের সংঘাতের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে।

বিষয়:

রাশিয়াডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্ররাশিয়া ইউক্রেন সংকট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখামাত্র পুতিনকে গ্রেপ্তারের আহ্বান

সিঙ্গাপুরে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ৭ হাজার টাকা

যুবককে আটক করা নিয়ে বিজিবি ও এলাকাবাসীর পাল্টাপাল্টি দাবি

বরিশাল-৩ আসনে বিএনপির দুই হেভিওয়েট নেতার দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

হলে হঠাৎ অসুস্থ, হাসপাতালে মৃত্যু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর

হলে হঠাৎ অসুস্থ, হাসপাতালে মৃত্যু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর

শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার বিচার চাওয়ায় মামলায় ফাঁসানো হয়েছে, বাবার অভিযোগ

শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার বিচার চাওয়ায় মামলায় ফাঁসানো হয়েছে, বাবার অভিযোগ

সম্পর্কিত

পাকিস্তানে বন্যা-ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩১৭

পাকিস্তানে বন্যা-ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩১৭

সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান: ভারতীয় দুই কোম্পানির ব্যাংক গ্যারান্টি প্রত্যাহার করল বাংলাদেশ

সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান: ভারতীয় দুই কোম্পানির ব্যাংক গ্যারান্টি প্রত্যাহার করল বাংলাদেশ

ক্যালিফোর্নিয়ায় সীমানা পুনর্নির্ধারণে তোড়জোড়, রিপাবলিকানদের আসন যাবে ডেমোক্র্যাটদের দখলে

ক্যালিফোর্নিয়ায় সীমানা পুনর্নির্ধারণে তোড়জোড়, রিপাবলিকানদের আসন যাবে ডেমোক্র্যাটদের দখলে

পুতিনকে চিঠি দিলেন মেলানিয়া ট্রাম্প, কী চাইলেন তিনি

পুতিনকে চিঠি দিলেন মেলানিয়া ট্রাম্প, কী চাইলেন তিনি