Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

বাহরাইনে ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে নিহত তারেকের দাফন চট্টগ্রামে সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
বাহরাইনে ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে নিহত তারেকের দাফন চট্টগ্রামে সম্পন্ন
চট্টগ্রামে তারেক আলীর জানাজার আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য সাঈদ আল নোমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

মধ্যপ্রাচ্যের বাহরাইনে ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষের আঘাতে নিহত প্রবাসী বাংলাদেশি এস এম তারেক আলীকে চট্টগ্রামে দাফন করা হয়েছে। আজ শনিবার (৪ এপ্রিল) দুপুরে নগরীর হালিশহরের ঈদগাঁ বউবাজার দুলহান কমিউনিটি সেন্টার-সংলগ্ন ফজুমিয়া কন্টাক্টর জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

এর আগে গতকাল শুক্রবার তারেক আলীর লাশ দেশে পৌঁছায় এবং পরিবারের কাছে হস্তান্তরের পর আজ সকালে চট্টগ্রাম নগরে আনা হয়। দীর্ঘ ২৭ বছর প্রবাসে হাড়ভাঙা খাটুনি শেষে নিথর দেহে পরিবারের কাছে ফেরেন তিনি।

জানা গেছে, গত ২ মার্চ ইরান থেকে নিক্ষেপ করা একটি ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ বাহরাইনে পড়লে তারেক আলীর মৃত্যু হয়। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার আজিমপুর ইউনিয়নে। তবে তাঁর পরিবার নগরীর হালিশহরে বসবাস করে। তিনি স্ত্রী ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। প্রায় দেড় বছর আগে তিনি শেষবারের মতো দেশে এসেছিলেন।

তারেক আলী ২৭ বছর ধরে বাহরাইনে ছিলেন। দেশটির রাজধানী মানামার কাছে ‘ড্রাইডক’ নামের একটি শিপইয়ার্ডে কাজ করতেন তিনি।

জানাজার আগে স্থানীয় সংসদ সদস্য সাঈদ আল নোমান বলেন, ‘প্রবাসে কঠোর পরিশ্রম করে তারেক আলী পরিবার ও স্বজনদের জন্য কাজ করে গেছেন। তারেকের সন্তান বর্তমানে কলেজে এইচএসসি প্রথম বর্ষে পড়ছে। সে বাবার সঙ্গে সময় কাটাতে চেয়েছিল। বাবার জন্য রান্না করে খাওয়াতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই স্বপ্ন আর পূরণ হয়নি। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে অল্প সময়ের ব্যবধানে তারেক ইন্তেকাল করেছেন।’

সাঈদ আল নোমান আরও বলেন, ‘আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ। সরকারের মানবিক উদ্যোগের কারণে এই পরিবারের পাশে বিভিন্ন পর্যায় থেকে সহযোগিতা এসেছে। বিশেষ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুততার সঙ্গে বাহরাইন থেকে মরদেহ দেশে আনার ব্যবস্থা করেছে।’

সাংসদ নোমান বলেন, ‘একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমি ব্যক্তিগতভাবেও এই পরিবারের পাশে আছি, ছিলাম এবং ভবিষ্যতেও থাকব ইনশা আল্লাহ। তাঁদের সন্তানের পড়াশোনার বিষয়টিও আমরা গুরুত্বের সঙ্গে দেখব এবং এলাকাবাসীকেও পাশে থাকার আহ্বান জানাই।’

সাঈদ আল নোমান মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। জানাজায় স্থানীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিসহ সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেন।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যপ্রবাসীনিহতচট্টগ্রাম বিভাগক্ষেপণাস্ত্রজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৪৮১ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

হঠাৎ উধাও ভাইরাল সেই ‘তাজু ভাই ২.০’ পেজ!

সম্পর্কিত

নাটোরের গুরুদাসপুর: ইটভাটার কবলে তিন ফসলি জমি

কারখানার বর্জ্যে নদীর পানি ‘আলকাতরা’

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

হারিয়ে গেছে কারওয়ান বাজারের পরিচিত সড়ক