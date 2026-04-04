Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীতে উচ্ছেদ অভিযান: এক দিনে প্রায় ৪ লাখ টাকা জরিমানা, ১৩ জনের কারাদণ্ড

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ এপ্রিল ২০২৬, ২০: ৪৭
আজ বুধবার সকালে নয়া পল্টন মোড় থেকে ফকিরাপুল সড়ক ও ফুটপাত উচ্ছেদ অভিযান চালায় ডিএমপি। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে ৩ লাখ ৭০ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা ও ১৩ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অভিযানে ফুটপাত ও সড়কের অবৈধ দখল উচ্ছেদ, জরিমানা আদায়, মালামাল জব্দ এবং আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

আজ শনিবার দিনব্যাপী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় পরিচালনা করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ।

ট্রাফিক লালবাগ বিভাগ সূত্রে জানা যায়, কোতোয়ালি ট্রাফিক জোনের নর্থসাউথ রোড, বংশাল ও নয়াবাজার এলাকায় পরিচালিত অভিযানে আইন অমান্য করায় চারটি প্রতিষ্ঠান ও একজনকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা ও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সড়ক পরিবহন আইনে মামলা দায়েরসহ বিভিন্ন মালামাল জব্দ করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

ট্রাফিক ওয়ারী বিভাগ জানিয়েছে, যাত্রাবাড়ী জোনে গোলাপবাগ মোড় থেকে ধলপুর এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় রাস্তার পাশে অবৈধভাবে স্থাপিত দোকান ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান উচ্ছেদ করা হয়। আইন অমান্য করায় ১৬ জন ব্যবসায়ীকে মোট ৩১ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয় এবং অন্যদের সতর্ক করা হয়।

ট্রাফিক রমনা বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, পান্থপথ থেকে গ্রিন রোড পর্যন্ত ফুটপাত দখলমুক্ত করতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এতে অবৈধভাবে পার্কিং করা বাইকের বিরুদ্ধে ৩৫টি ভিডিও মামলা ও ৪টি তাৎক্ষণিক মামলা দেওয়া হয়। পাশাপাশি মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৬২ হাজার টাকা জরিমানা এবং একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অন্যদিকে ট্রাফিক মিরপুর বিভাগ জানিয়েছে, সনি স্কয়ার ঈদগা মাঠ, রাইনখোলা ও চিড়িয়াখানা রোড এলাকায় এলাকায় পরিচালিত অভিযানে ৪টি দোকান ৬৭ হাজার টাকা জরিমানা, একজনকে গ্রেপ্তার, ৪ জনের নিকট মুচলেকা গ্রহণ, অন্যান্য ধারায় ৪টি ও ৪টি ভিডিও মামলা করা হয় এবং এবং অন্যদের সতর্ক করা হয়।

ট্রাফিক মতিঝিল বিভাগ সূত্রে জানা যায়, মালিবাগ রেলগেট থেকে রামপুরা ব্রিজ পর্যন্ত সড়ক ও ফুটপাত দখলমুক্ত করতে অভিযান পরিচালিত হয়। এই অভিযানে ৩০টি দোকানে মোট ১ লাখ ৪৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং অন্যদের সতর্ক করা হয়।

ট্রাফিক তেজগাঁও বিভাগ সূত্রে জানা যায়, টাউন হল, মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড ও বসিলা এলাকায় অবৈধভাবে দখল করা ফুটপাত ও সড়ক থেকে মালামাল অপসারণে অভিযান পরিচালনা করে তিনটি দোকানে মোট ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়।

ট্রাফিক গুলশান বিভাগ সূত্রে জানা যায়, মহাখালী কাঁচাবাজারসংলগ্ন এলাকায় অবৈধভাবে ফুটপাত দখল করে ব্যবসা পরিচালনার দায়ে ৯টি দোকানকে সর্বমোট ৪৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ট্রাফিক উত্তরা বিভাগ সূত্রে জানা যায়, অবৈধভাবে ফুটপাত দখল করে ৫০টি দোকানে অভিযান পরিচালনা করে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং একজনকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ ছাড়া অন্যদের সতর্ক করা হয়েছে।

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, 'অসদাচরণে' কঠোর শাস্তির বিধান

