চট্টগ্রামে ঘুষসহ কাস্টমস কর্মকর্তা দুদকের হাতে আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম কাস্টমসে পণ্য ছাড়ে ৩০ হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার সময় হাতেনাতে প্রতিষ্ঠানটির সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা (এআরও) রাজীব রায় ও তাঁর এক সহযোগীকে আটক করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে কাস্টম হাউসের দ্বিতীয় তলায় রাজস্ব মূল্যায়ন শাখা-৭ থেকে দুদকের একটি বিশেষ টিমের সদস্যরা তাঁকে আটক করেন। এ ঘটনায় পরে রাতে একটি মামলা করে অভিযুক্ত কর্মকর্তাসহ দুজনকে বন্দর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।
দুদক সমন্বিত জেলা চট্টগ্রাম-১ কার্যালয়ের উপপরিচালক (ডিডি) সুবেল আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, হোমল্যান্ড প্লাস্টিক সু ইন্ডাস্ট্রিজের প্রোপ্রাইটর আমির হোসেন জাপান থেকে আমদানি করা ৬ হাজার ৪২৮ মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য ছাড়করণের জন্য কাস্টমসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করেন।
এ সময় শুল্কায়ন সেকশন-৭(বি)-এর সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা রাজীব রায় ও মো. ছারওয়ার উদ্দিন উক্ত ব্যবসায়ীকে হয়রানি করে নির্ধারিত রেটের বাইরে অতিরিক্ত ৩০ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করেন এবং টাকা না দিলে পণ্য ছাড়করণে বিলম্ব ও নিলামে বিক্রির হুমকি দেন।
ওই হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে হোমল্যান্ড প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজের প্রোপ্রাইটর আমির হোসেন রাজস্ব কর্মকর্তাদের ঘুষ দাবির বিষয়টি দুদক কার্যালয়ে অবহিত করেন।
অভিযোগ পেয়ে দুদকের বিশেষ একটি টিম কাস্টমসে ছদ্মবেশে ঘুষ লেনদেন পর্যবেক্ষণ করে। পরে লেনদেনের সময় সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা রাজীব রায় ও তাঁর সঙ্গী মাইনুদ্দীনকে ঘুষের ৩০ হাজার টাকাসহ হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে।
দুদকের উপপরিচালক বলেন, অভিযান শেষে আলামতের জব্দ তালিকা প্রণয়ন, সাক্ষীদের বক্তব্য নেওয়াসহ সব আইনানুগ কার্যক্রম সম্পন্ন করে মামলা রুজুর পর গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। মামলার তদন্তকালে অপরাধে জড়িত অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
