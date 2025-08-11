লক্ষ্মীপুরে সাবেক যুবদল নেতা অস্ত্রসহ আটক

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার পালেরহাট এলাকায় সেনাবাহিনীর অভিযানে জেলা যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ফরিদ উদ্দিনকে অস্ত্রসহ আটক করা হয়েছে। তাঁর সহযোগী নাঈমের বাড়ি থেকে ইয়াবা ও গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।
রোববার গভীর রাতে সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন মো. রাহাত খানের নেতৃত্বে পালেরহাট এলাকায় ফরিদ উদ্দিনের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে একটি একনলা বন্দুক ও নগদ এক লাখ পাঁচ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। পরে ফরিদের দেওয়া তথ্যে সহযোগী নাঈমের বাড়ির পাশের পুকুর থেকে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা, গাঁজা ও অন্যান্য সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।
সেনাবাহিনী ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ফরিদ উদ্দিনের বিরুদ্ধে সদর থানাসহ একাধিক অস্ত্র আইন ও নানা অপরাধে মামলা রয়েছে। ইয়াবা ব্যবসায়ীদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।
এ বিষয়ে ক্যাপ্টেন রাহাত খান বলেন, ‘আটক ফরিদ উদ্দিন পুলিশের তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী। তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দিয়ে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।’
এদিকে কিছু স্থানীয় নেতা-কর্মীর দাবি, রাজনৈতিক কারণে ফরিদ উদ্দিন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন।
