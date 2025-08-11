Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

লক্ষ্মীপুরে সাবেক যুবদল নেতা অস্ত্রসহ আটক

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুর জেলা যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ফরিদ উদ্দিনকে অস্ত্রসহ আটক করেছে সেনাবাহিনী। ছবি: আজকের পত্রিকা
লক্ষ্মীপুর জেলা যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ফরিদ উদ্দিনকে অস্ত্রসহ আটক করেছে সেনাবাহিনী। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার পালেরহাট এলাকায় সেনাবাহিনীর অভিযানে জেলা যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ফরিদ উদ্দিনকে অস্ত্রসহ আটক করা হয়েছে। তাঁর সহযোগী নাঈমের বাড়ি থেকে ইয়াবা ও গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

রোববার গভীর রাতে সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন মো. রাহাত খানের নেতৃত্বে পালেরহাট এলাকায় ফরিদ উদ্দিনের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে একটি একনলা বন্দুক ও নগদ এক লাখ পাঁচ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। পরে ফরিদের দেওয়া তথ্যে সহযোগী নাঈমের বাড়ির পাশের পুকুর থেকে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা, গাঁজা ও অন্যান্য সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

সেনাবাহিনী ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ফরিদ উদ্দিনের বিরুদ্ধে সদর থানাসহ একাধিক অস্ত্র আইন ও নানা অপরাধে মামলা রয়েছে। ইয়াবা ব্যবসায়ীদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

এ বিষয়ে ক্যাপ্টেন রাহাত খান বলেন, ‘আটক ফরিদ উদ্দিন পুলিশের তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী। তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দিয়ে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।’

এদিকে কিছু স্থানীয় নেতা-কর্মীর দাবি, রাজনৈতিক কারণে ফরিদ উদ্দিন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন।

বিষয়:

লক্ষ্মীপুরআটকঅস্ত্রঅভিযানচট্টগ্রাম বিভাগযুবদললক্ষ্মীপুর সদরসেনাবাহিনী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

গণশুনানিতে দুদক চেয়ারম্যানের প্রতি ক্ষোভ দেখালেন মৎস্যচাষি

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

সম্পর্কিত

পবিপ্রবিতে দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আড়াই কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

পবিপ্রবিতে দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আড়াই কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

পটুয়াখালীতে সাংবাদিককে দেখে নেওয়ার হুমকি মহিলা দলের সভানেত্রীর

পটুয়াখালীতে সাংবাদিককে দেখে নেওয়ার হুমকি মহিলা দলের সভানেত্রীর

লক্ষ্মীপুরে সাবেক যুবদল নেতা অস্ত্রসহ আটক

লক্ষ্মীপুরে সাবেক যুবদল নেতা অস্ত্রসহ আটক

সৈয়দপুরে বেওয়ারিশ কুকুরের উৎপাত, এক সপ্তাহে আহত অর্ধশতাধিক

সৈয়দপুরে বেওয়ারিশ কুকুরের উৎপাত, এক সপ্তাহে আহত অর্ধশতাধিক