হাতিয়া মাছঘাট থেকে ৯টি আগ্নেয়াস্ত্র ও হাতবোমা জব্দ

হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
নোয়াখালীর হাতিয়ায় ৯টি আগ্নেয়াস্ত্র, ২৯টি হাতবোমাসহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোররাতে উপজেলার চরঈশ্বর বাংলাবাজার মাছঘাট থেকে তাঁকে আটক করা হয়। বিকেলে আনুষ্ঠানিক ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয়।
আটক আবু বকর সিদ্দিক ওরফে নিজাম লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার বাসিন্দা।
কোস্ট গার্ড জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বাংলাবাজার ঘাট থেকে তাঁকে আটক করা হয়েছে। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যমতে বাংলাবাজার মাছঘাটে তাঁর আড়তে তল্লাশি করে ৯টি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র, দুই রাউন্ড তাজা কার্তুজ, এক রাউন্ড ফাঁকা কার্তুজ, তিনটি বগি দা ও ২৯টি হাতবোমা জব্দ করা করা হয়।
নিজাম দীর্ঘদিন থেকে এ ঘাটে অবস্থান করে মাছের ব্যবসার সঙ্গে বিভিন্ন অপকর্ম করে আসছেন। কোস্ট গার্ডের অভিযানের সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাবাজার মাছ ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আকতার হোসেন কিরণ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ ব্যবসায়ীরা।
এ বিষয়ে কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের অফিসার অপারেশন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার রিফাত আহমেদ বলেন, আটক আবু বকর সিদ্দিককে (নিজাম) জব্দ করা অস্ত্রসহ হাতিয়া থানায় সোপর্দ করা হবে। তাঁর বিরুদ্ধে কোস্ট গার্ড বাদী হয়ে অস্ত্র আইনে মামলা দেবে।
