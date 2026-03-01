সীতাকুণ্ডে আবুল খায়ের স্টিল কারখানায় হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় আটক ৭

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার সোনাইছড়ি এলাকায় আবুল খায়ের স্টিল লিমিটেড কারখানায় সংঘবদ্ধ হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে সাতজনকে আটক করেছে সীতাকুণ্ড থানা-পুলিশ।
রোববার (১ মার্চ) অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।
পুলিশ জানায়, গত শুক্রবার দিবাগত রাত আনুমানিক ১টার দিকে ১০ থেকে ১৫ জনের একটি সংঘবদ্ধ দল কারখানার দক্ষিণ পাশ দিয়ে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা চালায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কারখানায় লুটপাট চালানো। এ সময় কারখানার নিরাপত্তাকর্মী, আনসার সদস্য ও কর্মচারীরা বাধা দিলে হামলাকারীরা পাশের রেললাইনের দিকে অবস্থান নিয়ে কারখানার ভেতরে পাথর নিক্ষেপ শুরু করে।
পরবর্তীতে হামলাকারীরা প্রধান ফটকের দিকে এগিয়ে এসে নিরাপত্তা গেট, অফিস কক্ষসহ বিভিন্ন স্থাপনায় ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। হামলার ঘটনায় অন্তত চারজন কর্মচারী আহত হন। পরে স্থানীয় গ্রামবাসীরা এগিয়ে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করলে হামলাকারীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।
এ ঘটনায় কারখানার ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ও ইনচার্জ মো. ইমরুল কাদের ভূঁইয়া বাদী হয়ে ১০ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও ২০–২৫ জনকে আসামি করে থানায় মামলা দায়ের করেন।
সীতাকুণ্ড মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, মামলার পর থেকেই জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চালানো হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় আজ সাতজনকে আটক করা হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে। পুলিশ জানায়, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
অনুসন্ধান শেষে দুদক দেখতে পায়, শেখ সেলিম তার জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ১৩ কোটি ৫৯ লাখ ১৮ হাজার ৬০ টাকার সম্পদ অর্জন ও দখলে রেখেছেন। এ অভিযোগে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭ (১) ধারায় একটি মামলা রুজুর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে...১৬ মিনিট আগে
বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজের (শজিমেক) সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে গঠিত হয়েছে ‘অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন’-এর আহ্বায়ক কমিটি। সর্বসম্মতিক্রমে কমিটির আহ্বায়ক মনোনীত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর সহকারী ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. আ ন ম মনোয়ারুল কাদির বিটু। আর সদস্যসচিব হয়েছেন ডা. মু. জহুরুল হক।১৮ মিনিট আগে
নগরবাসীকে সঙ্গে নিয়ে শতভাগ দুর্নীতিমুক্ত প্রতিষ্ঠান ও খুলনাকে গ্রিন সিটি হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেছেন খুলনা সিটি করপোরেশনের (কেসিসি) নবনিযুক্ত প্রশাসক নজরুল ইসলাম মঞ্জু। আজ রোববার (১ মার্চ) দুপুরে খুলনা নগর ভবনের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তিনি বক্তব্যে এ কথা বলেন।২৯ মিনিট আগে
কক্সবাজারের টেকনাফ সেন্ট মার্টিনসংলগ্ন গভীর সমুদ্রে অভিযান চালিয়ে মানব পাচারকারী অভিযোগে ১৫ জনকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। একই সঙ্গে পাচারের উদ্দেশ্যে বন্দী থাকা নারী, শিশুসহ ১৫৩ জনকে উদ্ধার করা হয়। তাদের মালয়েশিয়ায় পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল। আজ রোববার (১ মার্চ) বিকেলে কোস্ট গার্ডের গণমাধ্যম৩৩ মিনিট আগে