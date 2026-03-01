চট্টগ্রামে কারখানার কর্মী খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার ২

চট্টগ্রাম নগরের সাগরিকায় ছুরিকাঘাতে আকাশ দাস (৩০) নামের এক কর্মচারীকে হত্যার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব।
গতকাল শনিবার গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী থানা ও চট্টগ্রাম নগরের বড়পোল এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন নাজমুল হুদা ও মো. মহসিন। তাঁরা দুজনই ২০ বছর বয়সী তরুণ।
র্যাব-৭০-এর মুখপাত্র সহকারী পরিচালক এ আর এম মোজাফফর হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আসামি নাজমুল হুদা গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী থানা এলাকা থেকে এবং মহসিনকে চট্টগ্রাম নগরের হালিশহর থানাধীন বড়পোল এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা দুজনই হত্যা মামলার এজাহারনামীয় পলাতক আসামি।
এর আগে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাত ৯টার দিকে পাহাড়তলী থানাধীন বিটাক স্টেডিয়ামসংলগ্ন এলাকায় আকাশ দাস নামের এক যুবককে ছুরিকাঘাত করা হয়। পরে তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত আকাশ দক্ষিণ কাট্টলীর দোহাপাড়ার বাবুল দাসের ছেলে। তিনি স্টেডিয়াম এলাকার ‘অ্যাসটেক’ নামে একটি পলিথিন কারখানার কর্মী ছিলেন।
নরসিংদী মাধবদীতে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের বিচার চাওয়ায় কিশোরীকে বাবার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হত্যার মামলায় গ্রেপ্তার প্রধান আসামি নুরুল ইসলাম ওরফে নুরাসহ সাত আসামির আট দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। রোববার (১ মার্চ) নরসিংদীর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মেহেদী হাসান এই আদেশ দেন।৩১ মিনিট আগে
ক্ষুব্ধ হয়ে শরিফুল প্রথমে কাঠের বাটাম দিয়ে দাদির মাথায় আঘাত করলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এ সময় জামিলাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টায় সে বাধা দিলে তাকেও বাঁশের খাটিয়া ও হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেন। পরে তাকে টেনেহিঁচড়ে বাইরে নিয়ে সরিষাখেতের পাশে ধর্ষণ করে মৃত্যু নিশ্চিত করে পালিয়ে যান তিনি।৩২ মিনিট আগে
অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের সময় বালুচাপায় যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে সিলেটের জৈন্তাপুরে এ ঘটনা ঘটে। থানার ওসি জানিয়েছেন, এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর উত্তরায় একটি হাসপাতালে গ্যাস জমে থাকা ড্রাম বিস্ফোরণে ওয়ার্ড বয় মো. জিল্লুর রহমান (৪০) আহত হয়েছেন। উত্তরা ৯ নম্বর সেক্টরের উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিচ তলার পার্কিংয়ে আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে