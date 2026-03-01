Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে কারখানার কর্মী খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম নগরের সাগরিকায় ছুরিকাঘাতে আকাশ দাস (৩০) নামের এক কর্মচারীকে হত্যার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব।

গতকাল শনিবার গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী থানা ও চট্টগ্রাম নগরের বড়পোল এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন নাজমুল হুদা ও মো. মহসিন। তাঁরা দুজনই ২০ বছর বয়সী তরুণ।

র‍্যাব-৭০-এর মুখপাত্র সহকারী পরিচালক এ আর এম মোজাফফর হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আসামি নাজমুল হুদা গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী থানা এলাকা থেকে এবং মহসিনকে চট্টগ্রাম নগরের হালিশহর থানাধীন বড়পোল এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা দুজনই হত্যা মামলার এজাহারনামীয় পলাতক আসামি।

এর আগে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাত ৯টার দিকে পাহাড়তলী থানাধীন বিটাক স্টেডিয়ামসংলগ্ন এলাকায় আকাশ দাস নামের এক যুবককে ছুরিকাঘাত করা হয়। পরে তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত আকাশ দক্ষিণ কাট্টলীর দোহাপাড়ার বাবুল দাসের ছেলে। তিনি স্টেডিয়াম এলাকার ‘অ্যাসটেক’ নামে একটি পলিথিন কারখানার কর্মী ছিলেন।

বিষয়:

হত্যাকর্মচারীগ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিভাগকারখানাজেলার খবর
