Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

জব্বারের বলীখেলায় চাঁদাবাজি ও জুয়া চলবে না: সিএমপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
ঐতিহ্যবাহী জব্বারের বলীখেলা ও বৈশাখী মেলায় নিরাপত্তা নিশ্চিতে সিএমপির সমন্বয় সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঐতিহ্যবাহী জব্বারের (আব্দুল জব্বার স্মৃতি) বলীখেলার ১১৭তম আসর অনুষ্ঠিত হবে ২৫ এপ্রিল। এই খেলা দেখতে দূরদূরান্ত থেকে আসা হাজারো মানুষের জমায়েত হবে এখানে। বলীখেলা উপলক্ষে চট্টগ্রামের লালদীঘি মাঠ ঘিরে বসবে দেশের অন্যতম বৃহৎ বৈশাখী মেলা। সব মিলিয়ে পুরো এলাকা হয়ে উঠবে লোকারণ্য। এ অবস্থায় এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ঘোষণা দিয়েছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি)।

এ উপলক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) আইনশৃঙ্খলা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি) কমিশনার হাসান মো. শওকত আলীর সভাপতিত্বে একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ওয়াচ টাওয়ার, ফুট প্যাট্রল, রুফটপ নজরদারি ও সিসিটিভি মনিটরিংয়ের কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি মোতায়েন থাকবে ডগ স্কোয়াড (কে-নাইন), সোয়াট, বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট, কুইক রেসপন্স টিম এবং বিশেষ রিজার্ভ পুলিশ। মেলা এলাকায় চাঁদাবাজি, ছিনতাই, অশ্লীল গান-বাজনা কিংবা জুয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না বলেও জানানো হয়েছে।

জনসাধারণের চলাচলে ভোগান্তি কমাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সড়ক মেলার আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। সিএমপি সদর দপ্তর থেকে জেলা পরিষদ মার্কেট হয়ে সিনেমা প্যালেস এবং কোতোয়ালি থানা সড়ক পর্যন্ত যান চলাচল স্বাভাবিক থাকবে। এ ছাড়া মেলা এলাকায় ড্রোন ওড়াতে হলে আগে থেকে পুলিশের অনুমতি নিতে হবে। এ ছাড়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে মেডিকেল টিম এবং অগ্নিনির্বাপণে ফায়ার সার্ভিসের ইউনিট লালদীঘি মাঠে প্রস্তুত থাকবে বলে জানানো হয়।

সমন্বয় সভায় আয়োজক কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক শওকত আনোয়ার বাদলসহ র‍্যাব, জেলা প্রশাসন, সিটি করপোরেশন ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাসিএমপিচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরমেলাচাঁদাবাজিছিনতাই
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

