সিকেডি হাসপাতালে চাঁদা দাবি: প্রধান আসামি মঈনসহ কারাগারে ৭ জন

রাজধানীর শ্যামলীতে সেন্টার ফর কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজি (সিকেডি) হাসপাতালে চাঁদা দাবির ঘটনায় করা মামলায় প্রধান আসামি মঈন উদ্দিন মঈনসহ সাতজনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ শুক্রবার রিমান্ড শেষে আসামিদের ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়। এরপর মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা শেরেবাংলা নগর থানার শ্যামলী পুলিশ ফাঁড়ির এসআই সাব্বির আহমেদ। শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলাম তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

অন্য আসামিরা হলেন এম বি স্বপন কাজী, শাওন হোসেন, মো. ফালান মিয়া, মো. রুবেল, মো. সুমন ও মো. লিটন মিয়া।

এর আগে ১৪ এপ্রিল মঈন উদ্দিন মঈন, এম বি স্বপন কাজী ও শাওন হোসেনের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। আর ১৩ এপ্রিল বাকি চার আসামির চার দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়।

৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবির ঘটনায় ১১ এপ্রিল সিকেডি হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার ইনচার্জ মো. আবু হানিফ বাদী হয়ে শেরেবাংলা নগর থানায় একটি মামলা করেন। মামলায় মঈন উদ্দিনকে (মঈন) প্রধান আসামি করা হয়। এ ছাড়াও সাত-আটজনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে। আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৪৩, ৪৪৭, ৩৮৫ ও ৩৪ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

