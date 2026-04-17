সিকেডি হাসপাতালে চাঁদা দাবি: প্রধান আসামি মঈনসহ কারাগারে ৭ জন

রাজধানীর শ্যামলীতে সেন্টার ফর কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজি (সিকেডি) হাসপাতালে চাঁদা দাবির ঘটনায় করা মামলায় প্রধান আসামি মঈন উদ্দিন মঈনসহ সাতজনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।
আজ শুক্রবার রিমান্ড শেষে আসামিদের ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়। এরপর মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা শেরেবাংলা নগর থানার শ্যামলী পুলিশ ফাঁড়ির এসআই সাব্বির আহমেদ। শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলাম তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
অন্য আসামিরা হলেন এম বি স্বপন কাজী, শাওন হোসেন, মো. ফালান মিয়া, মো. রুবেল, মো. সুমন ও মো. লিটন মিয়া।
এর আগে ১৪ এপ্রিল মঈন উদ্দিন মঈন, এম বি স্বপন কাজী ও শাওন হোসেনের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। আর ১৩ এপ্রিল বাকি চার আসামির চার দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়।
৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবির ঘটনায় ১১ এপ্রিল সিকেডি হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার ইনচার্জ মো. আবু হানিফ বাদী হয়ে শেরেবাংলা নগর থানায় একটি মামলা করেন। মামলায় মঈন উদ্দিনকে (মঈন) প্রধান আসামি করা হয়। এ ছাড়াও সাত-আটজনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে। আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৪৩, ৪৪৭, ৩৮৫ ও ৩৪ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।
সুবর্ণার চাচা আকরাম হোসেন বলেন, ‘নদীতে গোসল করতে নামা মেয়েদের কেউই সাঁতার জানত না। খবর পেয়ে স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা নদীতে নেমে একজনের মরদেহ উদ্ধার করেন। নিখোঁজ অপরজনকে উদ্ধারে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল কাজ করছে।’ আজ এশার নামাজের পর সুবর্ণার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান তিনি।৭ মিনিট আগে
বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) রাত সাড়ে ১১টার দিকে বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। শুক্রবার বেলা ১১টায় কালিশুরি এসএ ইনস্টিটিউশন মাঠে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।১২ মিনিট আগে
আনোয়ারা ও কর্ণফুলীতে তিন ফসলি কৃষিজমির মাটি কাটার হিড়িক পড়েছে। প্রশাসন বা জমিমালিকের কোনো রকম অনুমতি না নিয়ে অসাধু চক্রটি ভেকু মেশিন দিয়ে মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছে। এসব মাটি বহনে ট্রলি-ট্রাকসহ বিভিন্ন গাড়িতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কাঁচা-পাকা সড়ক। ফলে দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে এলাকাবাসীকে।২৬ মিনিট আগে
জেলা পুলিশের বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশ পুলিশ একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসেবে সব সময় জনগণের নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও জনসেবায় নিয়োজিত। বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটের মধ্যে তেলের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করছে পুলিশ। এ অবস্থায় জরুরি সেবায় নিয়োজিত একজন পুলিশ সদস্যকে...৩৪ মিনিট আগে