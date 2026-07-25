পুরো পরিবারকে জিম্মি করে ডাকাতি, যাওয়ার পথে মুয়াজ্জিনকে মারধর

চট্টগ্রামের পটিয়ায় এক বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ডাকাত দল অস্ত্রের মুখে পুরো পরিবারকে জিম্মি করে ওই বাড়ি থেকে প্রায় ৭ ভরি স্বর্ণ, নগদ ২৫ হাজার টাকা ও একটি মোবাইল লুট করে নিয়ে গেছে। আজ শনিবার ভোরেরাতে উপজেলার জঙ্গলখাইন ইউনিয়নের এয়াকুবদণ্ডী এলাকার আলী আব্বাসের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ ভোররাতে ১০-১২ জনের একটি ডাকাত দল বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে। ডাকাতেরা প্রথমেই অস্ত্র ঠেকিয়ে পরিবারের সবাইকে একটি কক্ষে নিয়ে জিম্মি করে। এরপর তারা বিভিন্ন কক্ষে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৭ ভরি স্বর্ণালংকার, নগদ ২৫ হাজার টাকা এবং একটি মোবাইল ফোন লুট করে নিয়ে যায়। যাওয়ার পথে ফজরের আজান দিতে মসজিদের উদ্দেশে রওনা হওয়া স্থানীয় এক মুয়াজ্জিনকে মারধর করে ডাকাত দলের সদস্যরা।
ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য আসিফ বলেন, ‘রাতের শেষভাগে হঠাৎ ১০-১২ জনের একটি ডাকাত দল ঘরে ঢুকে আমাদের জিম্মি করে। সবাইকে একটি কক্ষে বেঁধে রেখে ঘরে থাকা স্বর্ণালংকার, নগদ টাকা ও মোবাইল নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় মুয়াজ্জিনকেও মারধর করেছে। এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানাই।’
জঙ্গলখাইন ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান গাজী বখতিয়ার উদ্দিন বকুল বলেন, ‘ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক ও উদ্বেগজনক। খবর পেয়ে থানায় জানিয়েছি। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত ও আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।’
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউল হক বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশের একাধিক টিম কাজ করছে।’
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