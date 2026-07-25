Ajker Patrika
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নীলফামারী

ডিমলায় ভাড়া বাসায় ইয়াবার ব্যবসা, দম্পতিসহ আটক ৩

ডিমলা (নীলফামারী) প্রতিনিধি 
ডিমলায় ভাড়া বাসায় ইয়াবার ব্যবসা, দম্পতিসহ আটক ৩
নীলফামারীর ডিমলা উপজেলা সদরে অভিযান চালিয়ে ১০৫টি ইয়াবাসহ এক দম্পতিসহ তিনজনকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। ছবি: আজকের পত্রিকা

নীলফামারীর ডিমলা উপজেলা সদরে অভিযান চালিয়ে ১০৫টি ইয়াবাসহ এক দম্পতিসহ তিনজনকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার বাবুর হাট হোলারজুম্মা এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন ডোমার উপজেলার কৃষি কলেজপাড়া এলাকার মো. সবুজ রহমান (৩১) ও তাঁর স্ত্রী মোছা. জিবন্নাহার বিথী (২৫) এবং একই উপজেলার মেলাপাঙ্গা এলাকার মৃত ময়নুল ইসলামের ছেলে মো. সহিদুল ইসলাম (৩৪)। সবুজ ও জিবন্নাহার বিথী দম্পতি ডোমার উপজেলার স্থায়ী বাসিন্দা হলেও ডিমলা উপজেলা সদরের হোলারজুম্মা এলাকায় একটি বাসায় ভাড়া থাকতেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সন্ধ্যার পর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিমলা থানা-পুলিশের সহযোগিতায় বাবুর হাট সদর এলাকায় মাদক উদ্ধার অভিযান চালান ডিবি সদস্যরা। অভিযানের সময় একটি ভাড়া বাসা থেকে ওই তিনজনকে হাতেনাতে আটক করা হয়। পরে তাঁদের কাছ থেকে ১০৫টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে নীলফামারী গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) উপপরিদর্শক (এসআই) ইমরান জানান, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ডিমলা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

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