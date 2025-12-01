Ajker Patrika

হাতিয়ায় বেগম জিয়ার রোগমুক্তিতে কোরআন খতম ও দোয়া

­হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
হাতিয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী তানভীর উদ্দিন রাজীবের বাসভবনে কোরআন খতম করেন হাফেজরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় কোরআন খতম, হাফেজদের মাঝে কোরআন শরিফ বিতরণ ও দোয়ার আয়োজন করা হয়েছে। নোয়াখালীর হাতিয়ায় উপজেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে রোববার রাতে এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী তানভীর উদ্দিন রাজীবের বাসভবনে প্রায় ৫০ জন হাফেজের অংশগ্রহণে কোরআন খতম অনুষ্ঠিত হয়। খতম শেষে তার সভাপতিত্বে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এতে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি কামাল উদ্দিন চৌধুরী, সাবেক সহসভাপতি মোসলেহ উদ্দিন নিজাম চৌধুরী, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ইকবাল উদ্দিন রাশেদ, পৌরসভা বিএনপির সাবেক সভাপতি কাজী আবদুর রহিম ও সাধারণ সম্পাদক আলাউদ্দিন আলো।

বক্তারা বলেন, দেশ পরিচালনায় ও রাষ্ট্রের সংকটকালে জিয়া পরিবারের অবদান অনস্বীকার্য। বেগম জিয়ার আপোষহীন নেতৃত্বের কারণে তিনি জাতীয় প্রতীক হিসেবে সকল দলের ও ব্যক্তির কাছে সম্মানের স্থান অর্জন করে নিয়েছেন। আজ দেশ নেত্রী ও সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কঠিন রোগে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়। বিগত সরকার তাঁকে বহু নির্যাতন করেছেন। আল্লাহর কাছে আমরা প্রত্যেকে মনের গভীর থেকে তার রোগমুক্তির জন্য দোয়া করি।

দোয়া মাহফিলে পৌরসভা বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী এবং স্থানীয় এলাকাবাসী অংশ নেন। শেষে মাওলানা মাহমুদুল হাসানের পরিচালনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। পরে কোরআন খতমে অংশ নেওয়া হাফেজদের মাঝে কোরআন শরিফ বিতরণ করা হয়।

মানিকগঞ্জে শহীদ জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে দুর্বৃত্তদের আগুন, পুড়ে গেছে নিচের অংশ

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি
আগুনে স্মৃতিস্তম্ভের নিচের কিছু অংশ পুড়ে কালো হয়ে গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
মানিকগঞ্জ পৌরসভার মানোরা এলাকায় অবস্থিত জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। রোববার (৩০ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ। আগুনে স্মৃতিস্তম্ভের নিচের কিছু অংশ পুড়ে কালো হয়ে গেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতের অন্ধকারে একটি প্রাইভেট কার স্মৃতিস্তম্ভের সামনে এসে পার্কিং করে। গাড়ি থেকে নেমে একজন স্মৃতিস্তম্ভের নিচে টায়ার রেখে তাতে পেট্রল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেন। তখন গাড়িতে থাকা আরেকজন আগুনের ঘটনা মোবাইল ফোনে ধারণ করেন। এরপর তাঁরা দুজনে ঘটনাস্থল থেকে চলে যান। আজ সকালে দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনের ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

মানিকগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামাল হোসেন বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে আগুন লাগানোর সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।’

এদিকে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে আগুনের ঘটনায় স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারে দাবি জানিয়েছেন।

মাটিবাহী ড্রাম্প ট্রাকের ধাক্কায় স্কুল শিক্ষিকা নিহত

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
প্রতীকী ছবি
সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে স্কুলে যাওয়ার পথে মাটিবাহী ড্রাম্প ট্রাকের ধাক্কায় সাবিনা খাতুন (৪২) নামের এক শিক্ষিকা নিহত হয়েছেন। সোমবার (১ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার গাড়াদহ ইউনিয়নের বকুলতলা আনসার মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সাবিনা খাতুন শাহজাদপুরের কায়েমপুর ইউনিয়নের বলদিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা ছিলেন। তিনি চিনাধুকুরিয়া গ্রামের সোলাইমান সরকারের মেয়ে।

স্থানীয়দের তথ্য অনুযায়ী, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সাবিনা খাতুন অটোভ্যানে তাঁর আট বছরের সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। বকুলতলা আনসার মোড় এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা মাটিবাহী একটি ড্রাম্প ট্রাক অটোভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয়রা ট্রাকটি আটক করে পুলিশে খবর দেয়।

ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে শাহজাদপুর থানার ডিউটি অফিসার এএসআই কাকুলি বলেন, ‘সংবাদ পাওয়ার পর আমাদের সিনিয়র কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে গেছেন। তাঁরা আসলে বিস্তারিত জানাতে পারব।’

ফটিকছড়িতে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল, আটক দুই

 ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
গতকাল রাতে ফটিকছড়ির নানুপুর এলাকায় মিছিল করেন আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া
চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে ঝটিকা মিছিল করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। রোববার (৩০ নভেম্বর) রাত ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে উপজেলার নানুপুর এলাকায় মিছিল করে কয়েকটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেন তাঁরা। পরে রাতেই অভিযান চালিয়ে মো. এরশাদ ও হৃদয় নামের দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, রাতে ৮ থেকে ১০ জন নেতা-কর্মী নানুপুর লায়লা কবির কলেজ গেট থেকে মিছিলটি শুরু করে। বিনাজুরী গ্রিন টাওয়ার এলাকায় গিয়ে মিছিল শেষ হয়। মিছিলটিতে নেতৃত্বে দেন আওয়ামী লীগ নেতা মো. জাহিদ।

মিছিলটি কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ করে সটকে পড়েন তাঁরা। পরে মিছিলের কয়েকটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ক্ষোভ প্রকাশ করে বিএনপি-জামায়াতের নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন মন্তব্য লেখেন। এসব মন্তব্যে তাঁরা পুলিশের কড়া সমালোচনা করেন।

ভিডিওতে দেখা যায়, ৮ থেকে ১০ জন নেতা-কর্মী ব্যানার সহকারে মশাল হাতে মিছিলটি বের করেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন হেলমেট পরিহিত ছিলেন। বাকিরা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে মিছিলে অংশ নিয়েছেন। তবে মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়া আওয়ামী লীগ নেতা মো. জাহিদের মুখ খোলা ছিল।

এ বিষয়ে ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুর আহমদ বলেন, ‘ভিডিও দেখে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে মো. এরশাদ ও হৃদয় নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

সিরাজদিখানে আগুনে পুড়ল হার্ডওয়্যারের দোকান

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান। ছবি: আজকের পত্রিকা
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার শেখরনগর বাজারে দোতলা ভবনের নিচতলায় আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে একটি হার্ডওয়্যার দোকান পুড়ে গেছে। রোববার দিনগত রাত ১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গভীর রাতে হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হলে রুবেল নামের এক ব্যবসায়ীর হার্ডওয়্যার দোকান মুহূর্তেই দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। দোকানে থাকা ফ্যান, পাইপ, ইলেকট্রনিক পণ্য এবং বিভিন্ন হার্ডওয়্যার সামগ্রী সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। প্রাথমিকভাবে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৫ লাখ টাকা বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সংবাদ পেয়ে সিরাজদিখান ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

দোকানমালিক রুবেল বলেন, ‘হঠাৎ রাতে ফোনে খবর পাই আমার দোকানে আগুন লেগেছে। দৌড়ে এসে দেখি দোকানের ভেতরের সব ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র, স্যানিটারি মালামাল পুড়ে গেছে। প্রায় ১৫ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে গেছে। অনেক কষ্ট করে দোকানটা দাঁড় করিয়েছিলাম। এত বড় ক্ষতি কীভাবে সামলাব বুঝতে পারছি না। ফায়ার সার্ভিস দ্রুত এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে না আনলে ক্ষতি আরও বেশি হতো।’

সিরাজদিখান ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর মো. আরিফ আনোয়ার বলেন, ‘সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করি। স্থানীয়দের সহযোগিতায় প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। দোকানে দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। তদন্তের পর বিস্তারিত জানা যাবে।’

তিনি জানান, এ ঘটনায় দোকানমালিকের প্রায় সাত লাখ টাকার ক্ষতি হতে পারে।

