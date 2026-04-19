রেললাইন ঘেঁষে ট্রাক পার্কিং, দুর্ঘটনার কবলে পর্যটক এক্সপ্রেস

রেললাইনের পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা ট্রাকের সঙ্গে ঘষা লেগে পর্যটক এক্সপ্রেসের বেশ কয়েকটি বগির অন্তত ১০টি দরজা খুলে পড়েছে। অল্পের জন্য ট্রেনটি বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায়। এতে কোনো যাত্রীর ক্ষতি হয়নি। তবে দুর্ঘটনার কারণে ট্রেনটি প্রায় এক ঘণ্টা বন্ধ থাকে।
চট্টগ্রামের চন্দনাইশের খানহাট স্টেশন-সংলগ্ন এলাকায় আজ রোববার বেলা দেড়টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার সময় ট্রাকটি নিয়ে চালক সটকে পড়েন। এর ঘণ্টাখানেক পর দরজা খোলা অবস্থায় ট্রেনটি গন্তব্যে ছেড়ে যায়।
দোহাজারী রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার ইকবাল হোসেন চৌধুরী জানান, দুপুরে কক্সবাজারগামী পর্যটক এক্সপ্রেস পটিয়া স্টেশন পার হয়ে চন্দনাইশের খানহাট স্টেশন এলাকা অতিক্রম করছিল। এ সময় রেললাইনের পাশ ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে রাখা মাছবোঝাই একটি ট্রাকের সঙ্গে ট্রেনটির ঘষা লাগে। এতে ট্রেনটির বেশ কয়েকটি বগির দরজা খুলে পড়ে যায়। খবর পেয়ে রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।
রেলওয়ে চট্টগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘কক্সবাজারগামী পর্যটক এক্সপ্রেসের সঙ্গে মাছবোঝাই একটি মিনি ট্রাকের ঘষা লাগে। সংবাদ পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যাই। এ ঘটনায় পর্যটক এক্সপ্রেসের ১০ থেকে ১২টি দরজা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানতে পেরেছি। আমরা জড়িত ট্রাকচালককে খুঁজছি। এ বিষয়ে তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
রংপুর নগরীর শাপলা সিনেমা হলের ভেতরে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে অভিযান চালিয়ে ৩৫ জন তরুণ-তরুণীসহ ৩৭ জনকে আটক করেছে পুলিশ। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে বেশির ভাগই স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী। আজ রোববার (১৯ এপ্রিল) বিকেলে সিনেমা হলের তৃতীয় তলায় বিশেষভাবে তৈরি করা কক্ষগুলোয় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে মহানগর৮ মিনিট আগে
নরসিংদীর মাধবদী থানাধীন মহিষাসুরা ইউনিয়নের বালুসাইর উত্তরপাড়া গ্রামে সাত বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে আবুল কালাম আজাদ (৫৭) নামের এক বৃদ্ধকে আটক করেছে এলাকাবাসী। রোববার (১৯ এপ্রিল ২০২৬) দুপুর দেড়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।৩৬ মিনিট আগে
রাজধানীর ভাষানটেক বস্তি এলাকায় নাগরিক নিরাপত্তা বাড়াতে ৪৫০টি সোলারভিত্তিক এলইডি সড়কবাতি স্থাপন করেছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। আজ রোববার সন্ধ্যায় ভাষানটেক বেনারসি পল্লির ২ নম্বর গেট-সংলগ্ন এলাকায় এসব বাতির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ডিএনসিসি প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান।১ ঘণ্টা আগে
অপেক্ষমাণ ৬০ শিক্ষকের পদোন্নতির দাবিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) সহযোগী অধ্যাপক মো. জামাল উদ্দিন উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে আমরণ অনশন শুরু করেছেন। তিনি আজ রোববার (১৯ এপ্রিল) সন্ধ্যা ৭টা থেকে অনশন শুরু করেন। জামাল উদ্দিন মৃত্তিকা ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে রয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে