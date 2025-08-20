কুমিল্লায় স্বামীর মোটরসাইকেল থেকে পড়ে নারী নিহত

Ajker Patrika
কুমিল্লায় স্বামীর মোটরসাইকেল থেকে পড়ে নারী নিহত

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
সন্তানের সঙ্গে হ্যাপি রানী বণিক। ছবি: সংগৃহীত
সন্তানের সঙ্গে হ্যাপি রানী বণিক। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লা শহর থেকে চিকিৎসক দেখিয়ে ফেরার পথে স্বামীর মোটরসাইকেল থেকে পড়ে এক নারী নিহত ও তাঁর স্বামী আহত হয়েছেন। বুড়িচং উপজেলার শংকুচাইল এলাকায় সিন্দুরা সেতুতে গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত নারীর নাম হ্যাপি রানী বণিক (৪৪)। তিনি ব্রাহ্মণপাড়া সদর এলাকার বাসিন্দা ও সদর বাজারের জুয়েলারি ব্যবসায়ী রঞ্জিত বণিকের স্ত্রী।

প্রাথমিক চিকিৎসা নেওয়া আহত রঞ্জিত জানান, রাতে জেলা শহর থেকে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা। পথে সিন্দুরা সেতুতে উঠতেই হ্যাপি হঠাৎ বাইক থেকে সড়কে ছিটকে পড়েন। এতে তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। সেই সঙ্গে রঞ্জিত আহত হন। পরে আশপাশের লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক হ্যাপিকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে বুড়িচং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজিজুল হক বলেন, দুর্ঘটনার খবর শুনে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছিল। তবে সেখানে কাউকে পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে থানায় কোনো অভিযোগও করা হয়নি।

