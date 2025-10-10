Ajker Patrika
সাবেক নৌবাহিনীর প্রধান সরওয়ার জাহান মারা গেছেন

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
সরওয়ার জাহান নিজাম। ছবি: সংগৃহীত
সরওয়ার জাহান নিজাম। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাবেক প্রধান ভাইস অ্যাডমিরাল (অব.) সরওয়ার জাহান নিজাম ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি স্ত্রী, কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আজ শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকাল সোয়া ৯টায় তিনি রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) মারা যান। তিনি কয়েক বছর ধরে নানান শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, আগামীকাল (শনিবার) বাদ জোহর নৌবাহিনী সদর দপ্তর মসজিদে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। জানাজা শেষে তাঁর লাশ যথাযথ সামরিক মর্যাদায় বনানী সামরিক কবরস্থানে দাফন করা হবে।

১৯৫২ সালে চট্টগ্রামের আনোয়ারায় সম্ভ্রান্ত নিজাম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সরওয়ার জাহান নিজাম। তিনি ১৯৭৩ সালের ১ জুন সাব-লেফটেন্যান্ট পদে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ২০০৭ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি দেশের ১১তম নৌবাহিনীর প্রধানের দায়িত্ব পান। তিনি ছিলেন প্রথম ভাইস অ্যাডমিরাল।

বিজ্ঞপ্তিতে সরওয়ার জাহান নিজাম নৌবাহিনীর আধুনিকায়ন ও উন্নয়নে অনবদ্য অবদানের কথা স্মরণ এবং তাঁর দেশপ্রেম, পেশাদারত্ব, দক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ও নৌবাহিনীর অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের কথা উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশ নৌবাহিনী তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে।

এদিকে চট্টগ্রামের আনোয়ারায় সাবেক নৌবাহিনীর প্রধান ভাইস অ্যাডমিরাল (অব.) সরওয়ার জাহান নিজামের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিভিন্ন দলের নেতা-কর্মীরা ও সাধারণ মানুষ তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন।

