ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসম্পাদক গ্রেপ্তার
চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর নাম মোহাম্মদ আরিফ উদ্দিন চৌধুরী। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার ডলু সেতুর পশ্চিম পাশের এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার আরিফ উদ্দিন চৌধুরী নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসম্পাদক। তিনি সাতকানিয়া উপজেলার সদর ইউনিয়নের দক্ষিণ রূপকানিয়া নবীনপাড়া এলাকার মোহাম্মদ নাছির চৌধুরীর ছেলে।
পুলিশ জানায়, সম্প্রতি এলাকায় নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের একটি ঝটিকা মিছিল হয়। ওই মিছিলে নেতৃত্ব দেন আরিফ উদ্দিন চৌধুরী। সরকারবিরোধী তৎপরতা চালানো এবং এলাকায় সহিংসতা সৃষ্টির অভিযোগে সাতকানিয়া থানা-পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
সাতকানিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল আলীম বলেন, নিষিদ্ধ সংগঠনের ব্যানারে মিছিল বের করে এলাকায় বিশৃঙ্খলা ও সহিংসতা সৃষ্টির চেষ্টার অভিযোগে আরিফ উদ্দিন চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শনিবার সকালে তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।