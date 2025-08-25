চলতি সপ্তাহেই চাকসুর তফসিল ঘোষণা

বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
চবি সংবাদদাতা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের তফসিল চলতি সপ্তাহেই ঘোষণা করা হবে। এর মধ্যে নির্বাচন কমিশনের সার্বিক প্রস্তুতিও শেষের পথে। দ্রুতই প্রকাশ করা হবে নির্বাচনের আচরণবিধি। গতকাল রোববার দুপুরে চাকসু নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
দীর্ঘ ৩৫ বছর পর চাকসু নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন বলেন, ‘চাকসু ভবনের দ্বিতীয় তলায় নির্বাচন কমিশনের কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। আজকের (গতকাল) মধ্যেই প্রস্তুতি শেষ হবে বলে আশা করছি। শিগগিরই আমরা পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা পাব। একটি মিটিং করে এ সপ্তাহের শেষের দিকে তফসিল ঘোষণা করা হবে।’
কমিটির সদস্যসচিব শহীদ আব্দুর রব হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী জানান, সর্বশেষ ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরাও ভোটার হিসেবে অংশ নিতে পারবেন। এ ছাড়া নির্বাচনী আচরণবিধির খসড়া প্রস্তুত হয়েছে। এ সপ্তাহের শেষেই তফসিলও ঘোষণা করা হবে।
এদিকে চাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা ও শতভাগ আবাসনের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির। দুপুর ১২টার দিকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। তফসিল ঘোষণা নিয়ে শাখা ছাত্রশিবির সভাপতি মোহাম্মদ আলী বলেন, ‘প্রশাসনের কাছে শতভাগ আবাসন ও দ্রুতই চাকসুর তফসিল ঘোষণার দাবি জানিয়েছি। শুনেছি এ সপ্তাহের শেষ দিনে তফসিল ঘোষণা করা হতে পারে।’
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের তফসিল চলতি সপ্তাহেই ঘোষণা করা হবে। এর মধ্যে নির্বাচন কমিশনের সার্বিক প্রস্তুতিও শেষের পথে। দ্রুতই প্রকাশ করা হবে নির্বাচনের আচরণবিধি। গতকাল রোববার দুপুরে চাকসু নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
দীর্ঘ ৩৫ বছর পর চাকসু নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন বলেন, ‘চাকসু ভবনের দ্বিতীয় তলায় নির্বাচন কমিশনের কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। আজকের (গতকাল) মধ্যেই প্রস্তুতি শেষ হবে বলে আশা করছি। শিগগিরই আমরা পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা পাব। একটি মিটিং করে এ সপ্তাহের শেষের দিকে তফসিল ঘোষণা করা হবে।’
কমিটির সদস্যসচিব শহীদ আব্দুর রব হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী জানান, সর্বশেষ ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরাও ভোটার হিসেবে অংশ নিতে পারবেন। এ ছাড়া নির্বাচনী আচরণবিধির খসড়া প্রস্তুত হয়েছে। এ সপ্তাহের শেষেই তফসিলও ঘোষণা করা হবে।
এদিকে চাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা ও শতভাগ আবাসনের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির। দুপুর ১২টার দিকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। তফসিল ঘোষণা নিয়ে শাখা ছাত্রশিবির সভাপতি মোহাম্মদ আলী বলেন, ‘প্রশাসনের কাছে শতভাগ আবাসন ও দ্রুতই চাকসুর তফসিল ঘোষণার দাবি জানিয়েছি। শুনেছি এ সপ্তাহের শেষ দিনে তফসিল ঘোষণা করা হতে পারে।’
ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কার্যালয় থেকে চায়ের কেটলি ও ওয়াশরুমের ফিটিংস চুরি এবং মাদক সেবনের দায়ে হৃদয় (২৫) নামের এক যুবককে ৬ মাসের কারাদণ্ড (জেল) দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। তাঁকে ১০০ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
রেললাইনে নেই পাথর। অর্ধপচা কাঠের স্লিপার দেবে রয়েছে মাটির ভেতরে। কোথাও কোথাও লাইনের মাঝে ঘাস। দুই লাইনের সংযোগস্থলে চারটির স্থলে দুটি করে নাট-বল্টু। এমন ঝুঁকিপূর্ণ রেলপথে কচ্ছপগতিতে চালাতে হয় ট্রেন। কুড়িগ্রামের উলিপুরের পাঁচপীর স্টেশন থেকে চিলমারীর রমনা পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার রেলপথের এমন দৃশ্য।১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (রামেবি) স্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য অধিগ্রহণ করা ২০৫ বিঘা জমিতে চলছে ব্যাপক লুটপাট। সহস্রাধিক গাছ কেটে নেওয়ার পাশাপাশি নামমাত্র মূল্যে ইজারা দেখিয়ে প্রায় ৪ হাজার গাছের আম লোপাট করে একটি চক্র। ইজারা ছাড়াই সাতটি পুকুরে চাষ করা হয় মাছ। শাকসবজি চাষের জন্যও ভাড়া দেওয়া১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে প্রার্থীরা আচরণবিধি লঙ্ঘনের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ করেই চলেছেন। গতকাল রোববার ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় কুশল ও মতবিনিময় এবং পৃথক সংবাদ সম্মেলনে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ তোলেন শিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট, ছাত্রদল১ ঘণ্টা আগে