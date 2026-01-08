কুমিল্লায় সুবর্ণ এক্সপ্রেসে পাথর নিক্ষেপ, কাচ ভেঙে আহত এক যাত্রী

কুমিল্লা প্রতিনিধি
কুমিল্লার ময়নামতি রেলস্টেশন এলাকায় চলন্ত সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনে দুর্বৃত্তদের পাথর নিক্ষেপের ঘটনায় এক যাত্রী আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসা ট্রেনটি ময়নামতি স্টেশনের আউটার অতিক্রম করার সময় এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও রেলওয়ে সূত্রে জানা যায়, হঠাৎ ছোড়া পাথরের আঘাতে যাত্রীবাহী একটি বগির জানালার কাচ ভেঙে যায়। এতে ভেতরে থাকা এক যাত্রী কাচের টুকরায় আহত হন। ঘটনার পর ট্রেনের ভেতর সাময়িক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনের পরিচালক হাবিবুর রহমান জানান, আহত যাত্রীকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি শঙ্কামুক্ত।
এ বিষয়ে কুমিল্লা রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক শহিদার রহমান বলেন, চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী বিরতিহীন সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনটি ময়নামতি রেলস্টেশন এলাকায় পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা পাথর নিক্ষেপ করে। এতে একটি বগির কাচ ভেঙে এক যাত্রী আহত হন। খবর পেয়ে রেলওয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
শহিদার রহমান আরও জানান, এ ঘটনায় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। পাথর নিক্ষেপের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের জন্য তদন্ত ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
