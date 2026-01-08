Ajker Patrika

কুমিল্লায় সুবর্ণ এক্সপ্রেসে পাথর নিক্ষেপ, কাচ ভেঙে আহত এক যাত্রী

কুমিল্লা প্রতিনিধি
কুমিল্লায় সুবর্ণ এক্সপ্রেসে পাথর ছোড়ায় কাচ ভেঙে আহত এক যাত্রী। ছবি: সংগৃহীত।
কুমিল্লায় সুবর্ণ এক্সপ্রেসে পাথর ছোড়ায় কাচ ভেঙে আহত এক যাত্রী। ছবি: সংগৃহীত।

কুমিল্লার ময়নামতি রেলস্টেশন এলাকায় চলন্ত সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনে দুর্বৃত্তদের পাথর নিক্ষেপের ঘটনায় এক যাত্রী আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসা ট্রেনটি ময়নামতি স্টেশনের আউটার অতিক্রম করার সময় এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও রেলওয়ে সূত্রে জানা যায়, হঠাৎ ছোড়া পাথরের আঘাতে যাত্রীবাহী একটি বগির জানালার কাচ ভেঙে যায়। এতে ভেতরে থাকা এক যাত্রী কাচের টুকরায় আহত হন। ঘটনার পর ট্রেনের ভেতর সাময়িক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনের পরিচালক হাবিবুর রহমান জানান, আহত যাত্রীকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি শঙ্কামুক্ত।

এ বিষয়ে কুমিল্লা রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক শহিদার রহমান বলেন, চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী বিরতিহীন সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনটি ময়নামতি রেলস্টেশন এলাকায় পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা পাথর নিক্ষেপ করে। এতে একটি বগির কাচ ভেঙে এক যাত্রী আহত হন। খবর পেয়ে রেলওয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

শহিদার রহমান আরও জানান, এ ঘটনায় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। পাথর নিক্ষেপের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের জন্য তদন্ত ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

কুমিল্লাদুর্বৃত্তচট্টগ্রাম বিভাগট্রেনআহতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

ভেনেজুয়েলার বিনিময়ে ২০১৯ সালেই ট্রাম্পের কাছে ইউক্রেন চেয়েছিল রাশিয়া

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে ‘গায়েব’ করে দিল আইসল্যান্ড

৬৬ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নিচ্ছেন ট্রাম্প

‘ভারতের বাইরে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেললে সেটা ক্রিকেটের জন্য বাজে দেখাবে’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

সম্পর্কিত

শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে জালিয়াতির ‘পরিকল্পনা’, ডিভাইসহ আটক ২

শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে জালিয়াতির ‘পরিকল্পনা’, ডিভাইসহ আটক ২

কুমিল্লায় সুবর্ণ এক্সপ্রেসে পাথর নিক্ষেপ, কাচ ভেঙে আহত এক যাত্রী

কুমিল্লায় সুবর্ণ এক্সপ্রেসে পাথর নিক্ষেপ, কাচ ভেঙে আহত এক যাত্রী

নলছিটিতে পাঁচ ইটভাটায় ১১ লাখ টাকা জরিমানা

নলছিটিতে পাঁচ ইটভাটায় ১১ লাখ টাকা জরিমানা

সুড়ঙ্গ খুঁড়ে পাইপলাইনের তেল চুরির চেষ্টা, চাপ সামলাতে না পেরে পালালেন যুবক

সুড়ঙ্গ খুঁড়ে পাইপলাইনের তেল চুরির চেষ্টা, চাপ সামলাতে না পেরে পালালেন যুবক