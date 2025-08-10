Ajker Patrika
নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে কারামতিয়া কাজীরহাট সড়ক

সোনাগাজী (ফেনী) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১১: ৫৭
ফেনীর সোনাগাজী উপজেলার চরদরবেশ ইউনিয়নের বাঁশবাজার এলাকায় ভাঙনের চিত্র। ছবি: আজকের পত্রিকা
ছোট ফেনী নদীর ওপর নির্মিত মুছাপুর ক্লোজার ভেঙে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ায় নদীভাঙনের ঝুঁকিতে পড়েছে হাজার হাজার পরিবার। এবার নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে কারামতিয়া কাজীরহাট বাজারে যাওয়ার আঞ্চলিক সড়কটি। যার ফলে এখানকার জনপদের মানুষেরা পড়বে বিপাকে।

নদীভাঙন প্রতিরোধ করে দরিদ্র জনপদকে বাঁচাতে গতকাল শনিবার সকালে উপজেলা চরদরবেশ ইউনিয়নের বাঁশবাজার নামের স্থানে নদীভাঙন রোধে রেগুলেটর পুনর্নির্মাণ ও নদীতে চ্যানেল কেটে স্রোত নিয়ন্ত্রণ করার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী।

এ সময় বক্তব্য দেন চরদরবেশ ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কালাম, ফেনী জেলা যুবদলের সদস্য মুজাম্মেল হক আজাদ, সাবেক ইউপি সদস্য সলিম উল্লাহ দুলাল, সাজেদুল ইসলাম নিশান ও সাইফুল ইসলাম নিরব।

সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘আমরা অনেক আগে থেকে দাবি করে আসছি, যাতে দ্রুত সময়ের মধ্যে পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু তিনজন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী ও জেলা প্রশাসক পরিদর্শনে এলেও এর কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেননি। যার কারণে এখন গুরুত্বপূর্ণ সড়কটিও বিলীন হচ্ছে।’

ফেনীর সোনাগাজী উপজেলার চরদরবেশ ইউনিয়নের বাঁশবাজার এলাকায় ভাঙনের চিত্র। ছবি: আজকের পত্রিকা
এ বিষয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সোনাগাজী সেকশন কর্মকর্তা রকি ভূঁইয়া বলেন, ‘আমাদের সেখানকার কার্যক্রম শুরুর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আশা করি, আজ (শনিবার) বিকেলে অথবা রোববার কাজ দৃশ্যমান হবে।’ ইউএনও রিগ্যান চাকমা বলেন, ‘আমরা সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেছি। আশা করি, খুব দ্রুতই এটির কার্যক্রম দৃশ্যমান হবে।’

বিষয়:

ফেনীনদীভাঙনচট্টগ্রাম বিভাগফেনী সদর
এলাকার খবর
