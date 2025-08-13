Ajker Patrika
সোনাগাজীতে খামার থেকে মাছ লুট, ৩ জনকে পিটিয়ে পুলিশে সোপর্দ

সোনাগাজী (ফেনী) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২২: ০৫
ফেনীর সোনাগাজীতে খামার থেকে লুট করা মাছসহ তিনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখেন স্থানীয় লোকজন। ছবি: আজকের পত্রিকা
ফেনীর সোনাগাজীতে খামার থেকে লুট করা ৮০ কেজি মাছসহ তিনকে পিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে স্থানীয় লোকজন। সোনাগাজী সদর ইউনিয়নের দক্ষিণ চরখোন্দকার গ্রামে আজ বুধবার ভোর ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও ক্ষতিগ্রস্ত খামার মালিকেরা জানান, ছয়-সাতজনের একদল সন্ত্রাসী চট্টগ্রামের জোরারগঞ্জের পাতাকোট এলাকার কামরুল ও আবু সুফিয়ানের মালিকানাধীন মৎস্য খামারে মাছ লুটের জন্য হামলা চালায়। এ সময় নিরাপত্তারক্ষীদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে দক্ষিণ চরচান্দিয়া গ্রামের মো. জাফর, মো. আবদুল হক প্রকাশ সুজন ও মো. সুজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।

এ ঘটনায় মৎস্য খামারের মালিক আবু সুফিয়ান বাদী হয়ে ছয়জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেছেন।

সোনাগাজী মডেল থানার (ওসি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. বায়েজিদ আকন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

