দুর্নীতির অভিযোগে প্রধান শিক্ষকের অপসারণ চেয়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

ফেনী প্রতিনিধি
ফেনীর মহিপাল উপজেলার আলহাজ্ব কোব্বাদ আহমেদ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে তাঁর অপসারণ চেয়ে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা।
আজ সোমবার সকালে শিক্ষার্থীরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। এতে সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে শিক্ষার্থীরা অবরোধ তুলে নিয়ে বিদ্যালয় মাঠে অবস্থান নেয়।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বছরের মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ রুটিন পরিবর্তন করে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত করা হচ্ছে। প্রধান শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষককে বাদ দিয়ে তাঁর পছন্দমতো শিক্ষক দিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করান। সেই সঙ্গে তিনি ২০২৫ সালের টেস্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা করে নিয়ে মূল পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন।
শিক্ষার্থীদের আরও অভিযোগ, ২০২৩ সালে ৯০ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৩ হাজার টাকা করে মোট ২ লাখ ৭০ হাজার টাকা আদায় করা হলেও এর কোনো হিসাব এখন পর্যন্ত প্রকাশ করেননি প্রধান শিক্ষক। বিদ্যালয় থেকে সার্টিফিকেট নিতে হলে প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে জোর করে এক হাজার টাকা আদায় করা হয়।
শিক্ষার্থীরা জানায়, বিদ্যালয়ের ভবন রাতের বেলা ভাড়া দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংক প্রধান শিক্ষকের বাড়িতে ব্যবহার করা হচ্ছে। এমনকি গ্রন্থাগারের টেলিভিশন তিনি বাড়িতে নিয়ে গেছেন। দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়টিতে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ খালি থাকলেও এ পদে কোনো শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না।
শিক্ষার্থীদের দাবি, যোগ্য প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে এবং তাঁরা যেন স্থানীয় বাসিন্দা না হন। শিক্ষার্থীরা জানায়, বিদ্যালয়ের পাশে হাইওয়ে থানার পরিত্যক্ত ভবনে উচ্ছৃঙ্খল তরুণেরা অবস্থান নিয়ে ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করেন এবং মাদক সেবনের আড্ডা বসান। এ বিষয়ে প্রশাসনের কঠোর হস্তক্ষেপসহ বিদ্যালয়ের মাঠ ও পরিবেশ সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানায় তারা।
শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের খবর পেয়ে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) ফাতিমা আক্তার শিক্ষার্থীদের অভিযোগ শুনে জানান, লিখিত অভিযোগ পেলে সাত দিনের মধ্যে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তদন্ত চলাকালে প্রধান শিক্ষককে ছুটিতে পাঠিয়ে বিকল্প এক শিক্ষককে দায়িত্ব দেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন।
এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরিফুল ইসলাম সিদ্দিকী, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাসরিন সুলতানা কান্তাসহ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে প্রধান শিক্ষক এ কে এম জহির উদ্দিন কচি বলেন, এনটিআরসি (বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ) থেকে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা আগের ইংরেজি শিক্ষককে রাখতে চাইছিল বলেই আন্দোলন শুরু হয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন।
ফেনীর মহিপাল উপজেলার আলহাজ্ব কোব্বাদ আহমেদ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে তাঁর অপসারণ চেয়ে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা।
আজ সোমবার সকালে শিক্ষার্থীরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। এতে সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে শিক্ষার্থীরা অবরোধ তুলে নিয়ে বিদ্যালয় মাঠে অবস্থান নেয়।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বছরের মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ রুটিন পরিবর্তন করে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত করা হচ্ছে। প্রধান শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষককে বাদ দিয়ে তাঁর পছন্দমতো শিক্ষক দিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করান। সেই সঙ্গে তিনি ২০২৫ সালের টেস্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা করে নিয়ে মূল পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন।
শিক্ষার্থীদের আরও অভিযোগ, ২০২৩ সালে ৯০ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৩ হাজার টাকা করে মোট ২ লাখ ৭০ হাজার টাকা আদায় করা হলেও এর কোনো হিসাব এখন পর্যন্ত প্রকাশ করেননি প্রধান শিক্ষক। বিদ্যালয় থেকে সার্টিফিকেট নিতে হলে প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে জোর করে এক হাজার টাকা আদায় করা হয়।
শিক্ষার্থীরা জানায়, বিদ্যালয়ের ভবন রাতের বেলা ভাড়া দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংক প্রধান শিক্ষকের বাড়িতে ব্যবহার করা হচ্ছে। এমনকি গ্রন্থাগারের টেলিভিশন তিনি বাড়িতে নিয়ে গেছেন। দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়টিতে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ খালি থাকলেও এ পদে কোনো শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না।
শিক্ষার্থীদের দাবি, যোগ্য প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে এবং তাঁরা যেন স্থানীয় বাসিন্দা না হন। শিক্ষার্থীরা জানায়, বিদ্যালয়ের পাশে হাইওয়ে থানার পরিত্যক্ত ভবনে উচ্ছৃঙ্খল তরুণেরা অবস্থান নিয়ে ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করেন এবং মাদক সেবনের আড্ডা বসান। এ বিষয়ে প্রশাসনের কঠোর হস্তক্ষেপসহ বিদ্যালয়ের মাঠ ও পরিবেশ সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানায় তারা।
শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের খবর পেয়ে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) ফাতিমা আক্তার শিক্ষার্থীদের অভিযোগ শুনে জানান, লিখিত অভিযোগ পেলে সাত দিনের মধ্যে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তদন্ত চলাকালে প্রধান শিক্ষককে ছুটিতে পাঠিয়ে বিকল্প এক শিক্ষককে দায়িত্ব দেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন।
এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরিফুল ইসলাম সিদ্দিকী, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাসরিন সুলতানা কান্তাসহ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে প্রধান শিক্ষক এ কে এম জহির উদ্দিন কচি বলেন, এনটিআরসি (বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ) থেকে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা আগের ইংরেজি শিক্ষককে রাখতে চাইছিল বলেই আন্দোলন শুরু হয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন।
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) অনিয়মিত শ্রমিকেরা চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেছেন। আজ সোমবার নগরীর নওদাপাড়ায় বিএডিসি কার্যালয়ের সামনে এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা। পরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।৪ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট গোমস্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অভিযান পরিচালনা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত টানা ৩ ঘণ্টা অভিযান পরিচালনা করে দুদকের রাজশাহী সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের একটি দল।১৩ মিনিট আগে
জার্মান সংবাদ সংস্থা ডিপিএর বাংলাদেশ প্রতিনিধি ও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম মিঠুর মা হাসিনা বেগম মারা গেছেন। আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।১৭ মিনিট আগে
খুলনার রূপসায় কৃষি ব্যাংকের ভল্ট ভেঙে ১৬ লাখ ১৬ হাজার ৪৯৬ টাকা লুটের রহস্য উন্মোচন করেছে পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে জড়িত হোতা ইউনূস শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তাঁর কাছ থেকে চুরির দেড় লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ইউনূস উপজেলার নিকলাপুর গ্রামের ইনছান শেখের ছেলে। গতকাল রোববার১৯ মিনিট আগে