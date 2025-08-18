Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

দুর্নীতির অভিযোগে প্রধান শিক্ষকের অপসারণ চেয়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

ফেনী প্রতিনিধি
ফেনীর মহিপালে প্রধান শিক্ষকের অপসারণের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
ফেনীর মহিপালে প্রধান শিক্ষকের অপসারণের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফেনীর মহিপাল উপজেলার আলহাজ্ব কোব্বাদ আহমেদ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে তাঁর অপসারণ চেয়ে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা।

আজ সোমবার সকালে শিক্ষার্থীরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। এতে সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে শিক্ষার্থীরা অবরোধ তুলে নিয়ে বিদ্যালয় মাঠে অবস্থান নেয়।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বছরের মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ রুটিন পরিবর্তন করে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত করা হচ্ছে। প্রধান শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষককে বাদ দিয়ে তাঁর পছন্দমতো শিক্ষক দিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করান। সেই সঙ্গে তিনি ২০২৫ সালের টেস্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা করে নিয়ে মূল পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন।

শিক্ষার্থীদের আরও অভিযোগ, ২০২৩ সালে ৯০ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৩ হাজার টাকা করে মোট ২ লাখ ৭০ হাজার টাকা আদায় করা হলেও এর কোনো হিসাব এখন পর্যন্ত প্রকাশ করেননি প্রধান শিক্ষক। বিদ্যালয় থেকে সার্টিফিকেট নিতে হলে প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে জোর করে এক হাজার টাকা আদায় করা হয়।

শিক্ষার্থীরা জানায়, বিদ্যালয়ের ভবন রাতের বেলা ভাড়া দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের পানির ট্যাংক প্রধান শিক্ষকের বাড়িতে ব্যবহার করা হচ্ছে। এমনকি গ্রন্থাগারের টেলিভিশন তিনি বাড়িতে নিয়ে গেছেন। দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়টিতে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ খালি থাকলেও এ পদে কোনো শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না।

শিক্ষার্থীদের দাবি, যোগ্য প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে এবং তাঁরা যেন স্থানীয় বাসিন্দা না হন। শিক্ষার্থীরা জানায়, বিদ্যালয়ের পাশে হাইওয়ে থানার পরিত্যক্ত ভবনে উচ্ছৃঙ্খল তরুণেরা অবস্থান নিয়ে ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করেন এবং মাদক সেবনের আড্ডা বসান। এ বিষয়ে প্রশাসনের কঠোর হস্তক্ষেপসহ বিদ্যালয়ের মাঠ ও পরিবেশ সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানায় তারা।

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের খবর পেয়ে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) ফাতিমা আক্তার শিক্ষার্থীদের অভিযোগ শুনে জানান, লিখিত অভিযোগ পেলে সাত দিনের মধ্যে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তদন্ত চলাকালে প্রধান শিক্ষককে ছুটিতে পাঠিয়ে বিকল্প এক শিক্ষককে দায়িত্ব দেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন।

এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরিফুল ইসলাম সিদ্দিকী, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাসরিন সুলতানা কান্তাসহ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে প্রধান শিক্ষক এ কে এম জহির উদ্দিন কচি বলেন, ‌এনটিআরসি (বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ) থেকে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা আগের ইংরেজি শিক্ষককে রাখতে চাইছিল বলেই আন্দোলন শুরু হয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন।

বিষয়:

ফেনীদুর্নীতিবিক্ষোভচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সম্পর্কিত

চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে বিএডিসি শ্রমিকদের অবস্থান

চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে বিএডিসি শ্রমিকদের অবস্থান

হাসপাতালে দুদকের অভিযান, মিলল খাবার-অ্যাম্বুলেন্সে অনিয়মের প্রমাণ

হাসপাতালে দুদকের অভিযান, মিলল খাবার-অ্যাম্বুলেন্সে অনিয়মের প্রমাণ

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম মিঠুর মা মারা গেছেন

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম মিঠুর মা মারা গেছেন

খুলনায় ব্যাংকে চুরির রহস্য উন্মোচন: এক হোতা গ্রেপ্তার, দেড় লাখ টাকা উদ্ধার

খুলনায় ব্যাংকে চুরির রহস্য উন্মোচন: এক হোতা গ্রেপ্তার, দেড় লাখ টাকা উদ্ধার