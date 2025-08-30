Ajker Patrika
মায়ের মামলায় স্ত্রী-সন্তান কারাগারে, যুবকের ঝুলন্ত লাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
মোহাম্মদ নেজাম উদ্দীন। ছবি: আজকের পত্রিকা
মোহাম্মদ নেজাম উদ্দীন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের পটিয়ায় মোহাম্মদ নেজাম উদ্দীন (৩০) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার হাবিলাসদ্বীপ ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিজ বাড়িতে ওই যুবকের লাশ পাওয়া যায়।

নেজাম উদ্দিন চরকানাই গ্রামের জামাল উদ্দিনের ছেলে। তিনি স্থানীয় একটি স্কুলের কর্মচারী ছিলেন।

স্থানীয় লোকজন জানান, নেজাম উদ্দিনের মায়ের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর মনোমানিল্য চলছিল। স্ত্রীকে তালাক দিতে নেজামকে অনেক দিন ধরে চাপ দিচ্ছিলেন তাঁর বাবা-মা। কিন্তু স্ত্রীকে তালাক দিতে নারাজ ছিলেন তিনি। কয়েক দিন আগে উভয় পক্ষের ঝগড়াঝাঁটি-হাতাহাতিতে নেজামের মা আহত হন। এতে তিনি বাদী হয়ে পটিয়া থানায় একটি মামলা করেন। ওই মামলায় গত বৃহস্পতিবার আদালতে নেজামের জামিন হলেও তাঁর স্ত্রীকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত। স্ত্রীর সঙ্গে আড়াই বছরের একটি শিশুসন্তান থাকায় তাকেও পরে মায়ের সঙ্গে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। স্ত্রী ও সন্তান কারাগারে থাকায় অপমানে নেজাম আত্মহত্যা করেছেন এমন ধারণা স্থানীয় লোকজনের।

চরকানাই বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বদিউল আলম জানান, পারিবারিক কলহের জেরে এই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটতে পারে। নেজাম খুবই অমায়িক ছেলে ছিল। তাঁর মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত।

পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নুরুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটা আত্মহত্যার ঘটনা।

