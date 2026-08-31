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চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের চান্দগাঁওয়ে তাহসিন হত্যা মামলায় ডেভিড ইমন ৩ দিনের রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৬, ২১: ৩৬
চট্টগ্রামের চান্দগাঁওয়ে তাহসিন হত্যা মামলায় ডেভিড ইমন ৩ দিনের রিমান্ডে
ডেভিড ইমন। ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম নগরের চান্দগাঁও এলাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে ছাত্রলীগ কর্মী আফতাব উদ্দিন তাহসিনকে গুলি করে হত্যার মামলায় শীর্ষ সন্ত্রাসী মোবারক হোসেন ইমন ওরফে ডেভিড ইমনের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। আজ সোমবার চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের একটি আদালত পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই আদেশ দেন।

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিসি (প্রসিকিউশন) মোহাম্মদ হাসান ইকবাল চৌধুরী বলেন, আফতাব উদ্দিন তাহসিন হত্যা মামলায় ডেভিড ইমনের পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়েছিল। শুনানি শেষে আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।

২৫ আগস্ট চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ফাহমিদা সাত্তারের আদালতে ডেভিড ইমনকে তাহসিন হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

২০২৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে শমসেরপাড়া এলাকায় প্রকাশ্যে ছাত্রলীগ নেতা ও ইট-বালু ব্যবসায়ী আফতাব উদ্দিন তাহসিনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। সন্ত্রাসীরা ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একটি কালো মাইক্রোবাসে এসে তাহসিনকে গুলি করে হত্যা করে।

নিহত তাহসিন ওমরগণি এমইএস কলেজ ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ২০২৪ সালের আগস্টে সরকারের পটপরিবর্তনের পর তিনি আরেক শীর্ষ সন্ত্রাসী, সম্প্রতি প্রতিপক্ষের গুলিতে নিহত শিবির ক্যাডার সরোয়ার হোসেন বাবলার অনুসারী ছিলেন। সরোয়ারের ছত্রচ্ছায়ায় তাহসিন এলাকায় ইট ও বালুর ব্যবসা করতেন।

এ ঘটনায় নিহত তাহসিনের বাবা মো. মুসা শীর্ষ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ হোসেনসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলার অন্য আসামিরা হলেন মো. হাসান, মোহাম্মদ, খোরশেদ ওরফে খালাতো ভাই খোরশেদ ও মো. হেলাল।

গত ২৯ জুলাই যশোরের কোতোয়ালি থানার ঝুমঝুমপুর এলাকা থেকে ডেভিড ইমনসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ। গ্রেপ্তারের পর থেকে ডেভিড ইমন চট্টগ্রাম কারাগারে রয়েছেন।

বিষয়:

চান্দগাঁওহত্যামামলাচট্টগ্রাম বিভাগআদালত
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