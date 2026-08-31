Ajker Patrika
En
ঢাকা

শিক্ষার্থী রিপন হত্যা মামলা: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি নড়াইলে গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শিক্ষার্থী রিপন হত্যা মামলা: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি নড়াইলে গ্রেপ্তার
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি জামাল পত্তনদার। ছবি: র‍্যাব

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দঘাটে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাইফুল ইসলাম রিপন মণ্ডল হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি জামাল পত্তনদারকে (৪৫) নড়াইল থেকে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)। র‌্যাব-১০ এর মুখপাত্র সিনি. সহকারী পুলিশ সুপার তপন সরকার আজ সোমবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

র‌্যাব জানিয়েছে, গোয়েন্দা তথ্য, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও দীর্ঘদিনের নজরদারির মাধ্যমে তাঁর অবস্থান শনাক্ত করা হয়। গতকাল রোববার বিকেলে নড়াইল সদর থানার ভবানীপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে জামাল পত্তনদারকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার জামাল পত্তনদার রাজবাড়ীর গোয়ালন্দঘাট থানার উত্তর দৌলতদিয়া এলাকার হোসেন পত্তনদারের ছেলে। রিপন হত্যা মামলা ছাড়াও জামালের বিরুদ্ধে দুটি অস্ত্র, দুটি মাদক, একটি ডাকাতির প্রস্তুতি ও একটি চাঁদাবাজির মামলা রয়েছে।

র‌্যাব-১০ জানায়, ২০১৪ সালের ৬ সেপ্টেম্বর গোয়ালন্দঘাট থানার দৌলতদিয়া এলাকায় জামাল পত্তনদার গুলি করে শিক্ষার্থী রিপন মণ্ডলকে হত্যা করেন। এ ঘটনায় গোয়ালন্দঘাট থানায় হত্যা মামলা করা হয়। মামলার বিচার শেষে ২০২৩ সালের ৬ আগস্ট রাজবাড়ীর জেলা ও দায়রা জজ আদালত জামালকে মৃত্যুদণ্ড এবং ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেন।

র‌্যাবের দাবি, মৃত্যুদণ্ড এড়াতে রায় ঘোষণার পর জামাল ভারতে পালিয়ে যান। ২০২৫ সালের ১০ আগস্ট মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চের সিআইইউ দক্ষিণ মুম্বাইয়ের কামাঠিপুরা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। কয়েক মাস ভারতের কারাগারে থাকার পর জামিনে মুক্তি পেয়ে প্রায় দুই মাস আগে কৌশলে পুশব্যাকের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন তিনি।

বাংলাদেশে ফেরার পর র‌্যাব তাঁর ওপর নজরদারি শুরু করে। একপর্যায়ে স্থানীয় ও গোয়েন্দা সূত্রে র‌্যাব জানতে পারে, জামাল আবারও কন্ট্রাক্ট কিলিংয়ে অংশ নিয়ে হত্যাকাণ্ডের পর ভারতে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এরপর তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তাঁর অবস্থান শনাক্ত করে র‌্যাব-১০ ও র‌্যাব-৬-এর সদস্যরা নড়াইলের কালিয়া রোডের ভবানীপুর এলাকায় অভিযান চালান। গতকাল বিকেল ৫টা ২০ মিনিটে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে নগদ টাকা ও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার জামাল পত্তনদারকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র‌্যাব।

বিষয়:

শিক্ষার্থীরাজবাড়ীঅপরাধহত্যার‍্যাবআসামিমামলানড়াইলমৃত্যুদণ্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত