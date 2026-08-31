ময়মনসিংহে মিশুকচালক হত্যা মামলায় একজনের মৃত্যুদণ্ড, দুজনের যাবজ্জীবন

ময়মনসিংহে অটোচালক মো. নাজিম উদ্দিন হত্যা মামলায় পলাশ নামের এক আসামিকে মৃত্যুদণ্ড এবং অপর দুই আসামি তোফায়েল আহমেদ নাসিম ও শাকিলকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার দুপুরে ময়মনসিংহের বিশেষ দায়রা জজ আদালতের বিচারক ফারহানা ফেরদৌস আসামিদের উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন।
রায়ে পলাশকে মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। হাইকোর্ট বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
অপর দুই আসামি তোফায়েল আহমেদ নাসিম ও শাকিলকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে তাঁদের আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।
মামলা সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ১৬ জানুয়ারি রাতে মিশুক নিয়ে বাসা থেকে বের হন সদর উপজেলার গোপালপুরের বাসিন্দা নাজিম উদ্দিন। রাত সাড়ে ১০টার দিকে একই উপজেলার মধ্য বাড়েরা এলাকার পলাশ, তোফায়েল আহমেদ নাসিম ও শাকিল দাপুনিয়া বাজার থেকে মিশুকটি ভাড়া করেন। পরে তাঁকে কোতোয়ালি থানার সুহিলা মধ্যপাড়া এলাকার কাদুরবাড়ী এলাকায় একটি স্যানিটারি কারখানার সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁরা নাজিম উদ্দিনকে মারধর করে মিশুকটি নিয়ে পালিয়ে যান। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
রাষ্ট্রপক্ষের পাবলিক প্রসিকিউটর আকরাম হোসেন বলেন, ‘২০২৪ সালের ১৭ জানুয়ারি মিশুকচালক নাজিম হত্যার ঘটনায় কোতোয়ালি মডেল থানায় মামলা করেন তাঁর ভাই নাছির উদ্দিন। মামলায় তোফায়েল আহমেদ নাসিম, পলাশ ও শাকিলকে আসামি করা হয়। মামলার তদন্ত শেষে পুলিশ তিন আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করে। পরে ২০২৫ সালের ১৩ মার্চ আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়।’
জামালপুরে এক গৃহবধূকে দলবদ্ধ ধর্ষণের দায়ে তিনজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। ২০২৪ সালের ১৯ অক্টোবর রাতে সদর উপজেলায় গৃহবধূকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে পাশের একটি বাঁশঝাড়ের নিচে ধর্ষণ করেন আসামিরা।৩ মিনিট আগে
কক্সবাজারের রামু উপজেলার ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নের সিকদারপাড়া এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে মো. আবদুল্লাহ (৩৮) নিহত হয়েছেন। সোমবার সকাল ১০টার দিকে কক্সবাজার-চট্টগ্রাম রেলপথে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে রামু থানা পুলিশ।৭ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালীতে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১৪ জন আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার রাত আটটার দিকে উপজেলার চরমোন্তাজ ইউনিয়নের চরআন্ডা সাগরপাড় বাজারে এ ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিদের কয়েকজনকে গলাচিপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।৭ মিনিট আগে
জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় ছিনতাইকারী ব্যাগ ধরে টান দেওয়ায় অটোরিকশা থেকে পড়ে প্রধান শিক্ষক রনজিলা পারভিনের মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের করা মামলায় গ্রেপ্তার তিন আসামিকে ৫ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ছিদ্দিক আজাদ রিমান্ডে নেওয়ার এই নির্দেশ দেন।১২ মিনিট আগে