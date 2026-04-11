Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

পতেঙ্গায় ১৫ কোটি টাকার ইয়াবা জব্দ, আটক ৯

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে পতেঙ্গার নৌঘাটে অভিযান চালিয়ে আনুমানিক ১৫ কোটি টাকা মূল্যের ৫ লাখ ইয়াবাসহ ৯ মাদক কারবারিকে আটক করেছে র‍্যাব-৭। গতকাল শুক্রবার পতেঙ্গা থানার ১৫ নম্বর ঘাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

র‍্যাব-৭ চট্টগ্রামের মুখপাত্র সহকারী পরিচালক এ আর এম মোজাফফর হোসেন গতকাল রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় র‍্যাবের চান্দগাঁও ক্যাম্পে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ঘটনার বিস্তারিত জানানো হবে। র‍্যাব-৭-এর অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. হাফিজুর রহমান সংবাদ সম্মেলনে ব্রিফিং করবেন।

এর আগে গত ১২ মার্চ পতেঙ্গার একই ঘাটে একটি বাল্কহেড থেকে প্রায় ৫ কোটি ৫০ লাখ টাকা মূল্যের ১ লাখ ৮২ হাজার ৪০০ ইয়াবাসহ পাঁচ মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। বিপুল পরিমাণের এসব ইয়াবা সমুদ্রপথে মিয়ানমার থেকে আনা হয়েছিল বলে জানায় র‍্যাব।

