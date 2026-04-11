পতেঙ্গায় ১৫ কোটি টাকার ইয়াবা জব্দ, আটক ৯

চট্টগ্রামে পতেঙ্গার নৌঘাটে অভিযান চালিয়ে আনুমানিক ১৫ কোটি টাকা মূল্যের ৫ লাখ ইয়াবাসহ ৯ মাদক কারবারিকে আটক করেছে র্যাব-৭। গতকাল শুক্রবার পতেঙ্গা থানার ১৫ নম্বর ঘাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
র্যাব-৭ চট্টগ্রামের মুখপাত্র সহকারী পরিচালক এ আর এম মোজাফফর হোসেন গতকাল রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় র্যাবের চান্দগাঁও ক্যাম্পে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ঘটনার বিস্তারিত জানানো হবে। র্যাব-৭-এর অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. হাফিজুর রহমান সংবাদ সম্মেলনে ব্রিফিং করবেন।
এর আগে গত ১২ মার্চ পতেঙ্গার একই ঘাটে একটি বাল্কহেড থেকে প্রায় ৫ কোটি ৫০ লাখ টাকা মূল্যের ১ লাখ ৮২ হাজার ৪০০ ইয়াবাসহ পাঁচ মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করে র্যাব। বিপুল পরিমাণের এসব ইয়াবা সমুদ্রপথে মিয়ানমার থেকে আনা হয়েছিল বলে জানায় র্যাব।
ঘন কুয়াশার কারণে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌপথে ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট বন্ধ থাকার পর পুনরায় ফেরি চলাচল শুরু হয়েছে।৩২ মিনিট আগে
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় হঠাৎ সামনে চলে আসা একটি ছাগলকে বাঁচাতে গিয়ে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতুতে ধাক্কা খেয়ে নুরুল ইসলাম (৪৫) নামে এক বিক্রয় প্রতিনিধি নিহত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
বাংলা বর্ষপঞ্জির সবচেয়ে বড় উৎসব বর্ষবরণের দিন পয়লা বৈশাখ। এই উৎসব ঘিরে প্রতিবারের মতো এবারও দেশীয় পোশাকের দোকানগুলো নতুন পসরায় সেজে উঠেছে। কিন্তু আশানুরূপ ক্রেতা পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তাঁরা বলছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৈশাখী বাজারে ক্রেতার সমাগম কমেছে।১ ঘণ্টা আগে
সুন্দরবনে টহল চলাকালে জলদস্যুদের উপস্থিতি টের পেয়ে তাদের লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করেছেন বন বিভাগের সদস্যরা। এ সময় দুষ্কৃতকারীরা গহিন জঙ্গলে পালিয়ে যায়।১ ঘণ্টা আগে