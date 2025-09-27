চট্টগ্রামে লোহার ডিপোতে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৮

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম নগরের সাগরিকা এলাকায় একটি লোহার ডিপোতে হাইড্রোলিক চেম্বার বিস্ফোরণ হয়েছে। এতে দগ্ধ অবস্থায় অন্তত আটজনকে উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে নগরের পাহাড়তলী থানাধীন সাগরিকা রোডে অবস্থিত একটি লোহার ডিপোতে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।
বিস্ফোরণে আহতরা হলেন আব্দুল কাদের (৬০), আবুল কাসেম (৬০), মো. করিম (২৯), আব্দুল জলিল (৫৫), আবুল বশর খান (৬০), জামাল হোসেন (৩৮), মো. রাসেল (২৮) ও বাহার উদ্দিন (৪৫)।
পুলিশ জানিয়েছে, আহতরা চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা।
চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম আশেক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, সাগরিকা রোডে একটি লোহার ডিপোতে হাইড্রোলিক বিস্ফোরণে আহত অবস্থায় আটজনকে হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বার্ন ইউনিটে ভর্তি দেন।
জানা গেছে, ডিপোতে সাধারণত জাহাজভাঙা শিল্পের বিভিন্ন লোহার যন্ত্রাংশ মজুত রাখা হয়।চট্টগ্রামে সাগরিকাসহ সীতাকুণ্ড এলাকায় এমন একাধিক লোহার ডিপো রয়েছে। যেখানে লোহার কাঁচামাল, বিশেষ করে জাহাজভাঙা শিল্পের লোহা মজুত থাকে।
চট্টগ্রাম নগরের সাগরিকা এলাকায় একটি লোহার ডিপোতে হাইড্রোলিক চেম্বার বিস্ফোরণ হয়েছে। এতে দগ্ধ অবস্থায় অন্তত আটজনকে উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে নগরের পাহাড়তলী থানাধীন সাগরিকা রোডে অবস্থিত একটি লোহার ডিপোতে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।
বিস্ফোরণে আহতরা হলেন আব্দুল কাদের (৬০), আবুল কাসেম (৬০), মো. করিম (২৯), আব্দুল জলিল (৫৫), আবুল বশর খান (৬০), জামাল হোসেন (৩৮), মো. রাসেল (২৮) ও বাহার উদ্দিন (৪৫)।
পুলিশ জানিয়েছে, আহতরা চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা।
চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম আশেক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, সাগরিকা রোডে একটি লোহার ডিপোতে হাইড্রোলিক বিস্ফোরণে আহত অবস্থায় আটজনকে হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বার্ন ইউনিটে ভর্তি দেন।
জানা গেছে, ডিপোতে সাধারণত জাহাজভাঙা শিল্পের বিভিন্ন লোহার যন্ত্রাংশ মজুত রাখা হয়।চট্টগ্রামে সাগরিকাসহ সীতাকুণ্ড এলাকায় এমন একাধিক লোহার ডিপো রয়েছে। যেখানে লোহার কাঁচামাল, বিশেষ করে জাহাজভাঙা শিল্পের লোহা মজুত থাকে।
সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে একটি মাদ্রাসার নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে পরীক্ষার্থীদের খাতা কেড়ে নেওয়ার একটি ভিডিও ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে। পরে স্থানীয়দের চাপের মুখে নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করেন ডিজি প্রতিনিধি। আজ শনিবার সকালে উপজেলার ধুবিল ইউনিয়নের মালতীনগর হযরত শাহজামাল দাখিল মাদ্রাসায় সুপার...১৮ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে নাটকের কথা বলে এক মডেলকে রিসোর্টে এনে আটকে রেখে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে থানায় মামলা হওয়ার পর রিসোর্টটিতে অভিযান চালিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। বৈধ কাগজপত্র না থাকায় উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশের যৌথ অভিযানে রিসোর্ট কর্তৃপক্ষকে দুই লাখ টাকা জরিমানা এবং রিসোর্টটি সিলগালা করা হয়েছে।২২ মিনিট আগে
নাটোরের বড়াইগ্রামে মব সৃষ্টি করে অধ্যক্ষ আবুল আছর মো. শফিউজ্জামানকে কলেজে প্রবেশ করতে না দেওয়ার অভিযোগকে মিথ্যা দাবি করে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেছেন জোনাইল ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এস এম রাজিবুল করিম।৩৩ মিনিট আগে
জমি কেনাবেচার কর থেকে ১% থাকে এলাকার উন্নয়নের জন্য। এই টাকা জমা হয় উপজেলার ১%-এর ব্যাংক হিসাবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এই টাকা বণ্টন করেন এলাকার ইউনিয়ন পরিষদগুলোর (ইউপি) মাঝে। রাজশাহীর গোদাগাড়ীর ইউএনও ফয়সাল আহমেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, ১% এর টাকা বণ্টন করার সময় তিনি ২৫% ঘুষ নেন...৪০ মিনিট আগে