চট্টগ্রামে লোহার ডিপোতে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৮

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
দুর্ঘটনায় দগ্ধরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্ঘটনায় দগ্ধরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম নগরের সাগরিকা এলাকায় একটি লোহার ডিপোতে হাইড্রোলিক চেম্বার বিস্ফোরণ হয়েছে। এতে দগ্ধ অবস্থায় অন্তত আটজনকে উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে নগরের পাহাড়তলী থানাধীন সাগরিকা রোডে অবস্থিত একটি লোহার ডিপোতে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

বিস্ফোরণে আহতরা হলেন আব্দুল কাদের (৬০), আবুল কাসেম (৬০), মো. করিম (২৯), আব্দুল জলিল (৫৫), আবুল বশর খান (৬০), জামাল হোসেন (৩৮), মো. রাসেল (২৮) ও বাহার উদ্দিন (৪৫)।

পুলিশ জানিয়েছে, আহতরা চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা।

চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম আশেক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, সাগরিকা রোডে একটি লোহার ডিপোতে হাইড্রোলিক বিস্ফোরণে আহত অবস্থায় আটজনকে হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বার্ন ইউনিটে ভর্তি দেন।

জানা গেছে, ডিপোতে সাধারণত জাহাজভাঙা শিল্পের বিভিন্ন লোহার যন্ত্রাংশ মজুত রাখা হয়।চট্টগ্রামে সাগরিকাসহ সীতাকুণ্ড এলাকায় এমন একাধিক লোহার ডিপো রয়েছে। যেখানে লোহার কাঁচামাল, বিশেষ করে জাহাজভাঙা শিল্পের লোহা মজুত থাকে।

চট্টগ্রাম জেলাচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামবিস্ফোরণ
