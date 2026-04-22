Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

পানিস্বল্পতা: কাপ্তাই বিদ্যুৎকেন্দ্রের ৫টির মধ্যে ৪টি ইউনিট বন্ধ

কাপ্তাই (রাঙামাটি) প্রতিনিধি
ফাইল ছবি

রাঙামাটির কাপ্তাইয়ে কর্ণফুলী পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে (কপাবিকে) পানির স্বল্পতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। কেন্দ্রের ৫টি ইউনিটের মধ্যে মাত্র ১টি ইউনিট থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। ৫ ইউনিটের ২৩০ মেগাওয়াট উৎপাদন সক্ষমতার এই বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে পাওয়া যাচ্ছে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কপাবিকের ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মাহমুদ হাসান গতকাল বুধবার সকালে আজকের পত্রিকাকে বলেন, শুষ্ক মৌসুমে কাপ্তাই লেকের পানির স্তর দিন দিন কমতে থাকে। আর পানির ওপর নির্ভরশীল এই কেন্দ্রের ৫টি ইউনিটের মধ্যে একটি ইউনিট এখন চালু রয়েছে। এখন ২ নম্বর ইউনিট থেকে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। বর্তমানে রুল কার্ভ অনুযায়ী, কাপ্তাই লেকে ৮৩.৮০ ফুট মিন সি লেভেল (এমএসএল) পানি থাকার কথা থাকলেও গতকাল সকালে কাপ্তাই লেকে পানির লেভেল ছিল ৭৭.৪৭ ফুট মিন সি লেভেল।

এদিকে কাপ্তাই কর্ণফুলী পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কন্ট্রোল রুমে দায়িত্বরত প্রকৌশলীরা জানান, বিগত সপ্তাহগুলোয় কেন্দ্রের ৫টি ইউনিটের মধ্যে ২টি ইউনিট চালু রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হলেও কাপ্তাই লেকের পানির লেভেল দ্রুত কমতে থাকায় গত মঙ্গলবার থেকে শুধু ১টি করে ইউনিট চালু রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। যত দিন পর্যন্ত বৃষ্টি হবে না, তত দিন পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান হবে না।

বিষয়:

রাঙামাটিকর্ণফুলীকাপ্তাইবিদ্যুৎপানি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

