শিশু রেশমির চোখ থেকে গুলি বের করা যায়নি, অবস্থা সংকটাপন্ন

চট্টগ্রামে বায়েজিদে সন্ত্রাসীদের ছোড়া গুলি চোখে বিদ্ধ হয়ে সংকটাপন্ন অবস্থায় থাকা ১১ বছরের শিশু রেশমি আক্তারের অবস্থার কোনো উন্নতি নেই। গুলিটি রেশমির চোখ দিয়ে ঢুকে মাথার গভীরে গিয়ে পেছনের দিকে আটকে আছে। গুলি অপসারণে অস্ত্রোপচার করা হলে তার জীবন আরও ঝুঁকিতে পড়তে পারে বলে মত দিয়েছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ড। শিশুটিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন।
গতকাল শনিবার মেডিকেল বোর্ড শিশুটিকে অস্ত্রোপচার না করার এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আজ রোববারও শিশুটিকে আইসিইউয়ে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (সিএমসিএইচ) নিউরোসার্জারি ও ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ) বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. মো. বাকি বিল্লাহ রোববার বলেন, ‘শিশুটির অবস্থা শুরু থেকেই আশঙ্কাজনক। এখন সে প্রায় ব্রেন-ডেড অবস্থায় আছে। তার চেতনা প্রায় শূন্য এবং রক্তচাপ নেই।’
গত বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১১টার দিকে চট্টগ্রামের বায়েজিদ থানার রৌফাবাদ কলোনির শহীদ মিনার গলি এলাকায় অজ্ঞাত পরিচয়ের ৪-৫ জন দুর্বৃত্ত মো. হাসান ওরফে রাজু নামের এক যুবককে তাড়া করে পেছন থেকে গুলি ছুড়ছিল। একপর্যায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে হাসান নিহত হন। এর মধ্যেই সন্ত্রাসীদের ছোড়া একটি গুলি শিশু রেশমির চোখে বিদ্ধ হয়। গুরুতর অবস্থায় তাকে প্রথমে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং পরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। একদিন পর সেখান থেকে পরে তাকে আবারও অস্ত্রোপচারের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।
শহীদ মিনার গলির স্থানীয় বাসিন্দা সবজি ব্যবসায়ী রিয়াজ আহমেদ ও সাবেরা বেগম দম্পতির পাঁচ সন্তানের মধ্যে রেশমি সবার ছোট। সে স্থানীয় একটি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী। রেশমির পরিবার জানিয়েছে, ঘটনার সময় মায়ের জন্য পান কিনতে বাসা থেকে বের হয়েছিল রেশমি।
হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে ১০ বছর বয়সী এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মো. জুবায়ের আহমদ (২৪) নামের এক মাদ্রাসাশিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে চুনারুঘাট থানা-পুলিশ। আজ রোববার (১০ মে) দুপুরে চুনারুঘাট পৌরসভার একটি মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে। গ্রেপ্তার জুবায়ের বাহুবল উপজেলার রামশ্রী গ্রামের আব্দুল কাদিরের ছেলে।১০ মিনিট আগে
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে এক কিশোরীকে (১৪) দুই বন্ধু মিলে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার রাতে কিশোরীকে বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয়। পরে এলাকাবাসী ওই দুই তরুণের মধ্যে নাহিদুল ইসলাম নামের একজনকে মোটরসাইকেলসহ আটক করে আজ রোববার সকালে পুলিশে দিয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
নেত্রকোনার মদন উপজেলায় ১১ বছরের শিশু ধর্ষণের পর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত মাদ্রাসাশিক্ষক আমান উল্লাহ সাগরকে তিন দিনের রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁর ডিএনএ পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার একটি ভাড়া বাড়িতে নিহত পাঁচজনকে আজ রোববার বেলা ১১টার সময় গোপালগঞ্জের পাইককান্দির উত্তর চরপাড়া গ্রামে পঞ্চপল্লী মাদ্রাসার মাঠে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। একই স্থানে পাশাপাশি পাঁচটি কবরে শায়িত হয় পাঁচজনের মরদেহ। আজ সকাল ৬টার সময় দুটি লাশবাহী গাড়িতে শারমিন...১ ঘণ্টা আগে