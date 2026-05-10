Ajker Patrika
কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ায় এবার মাজারের খাদেমের ওপর হামলা

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি 
দর্গাতলা গ্রামে অবস্থিত হজরত শাহ রউফ (রহ.)-এর দরগাহ। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে হজরত শাহ রউফ (রহ.)-এর মাজারের খাদেম কামাল হোসেনের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় তাঁকে রক্ষা করতে গেলে তাঁর বোন রিতা খাতুনও হামলার শিকার হন। গতকাল শনিবার (৯ মে) বিকেলে উপজেলার মথুরাপুর বড় বাজার এলাকার দর্গাতলা গ্রামে অবস্থিত হজরত শাহ রউফ (রহ.)-এর দরগাহের ভেতরে এ ঘটনা ঘটে। আহত কামাল হোসেন (৪০) ও রিতা খাতুন (৩৫) ওই এলাকার বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবছর বৈশাখের ২৯ ও ৩০ তারিখ এবং ১ জ্যৈষ্ঠ হজরত শাহ রউফ (রহ.)-এর মাজারে ওরস অনুষ্ঠিত হয়। এবারের ওরসকে সামনে রেখে মাজার এলাকায় নানা প্রস্তুতি চলছিল। ওরস উপলক্ষে সেখানে একটি মেলাও বসে। গতকাল ওই মেলা পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

খাদেম কামাল হোসেন জানান, তিনি দীর্ঘ চার বছর ধরে মাজারের খাদেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। গতকাল তিনি মাজারের ভেতরে রঙের কাজ করছিলেন। এ সময় একই বংশের কয়েকজন ব্যক্তি সেখানে এসে তাঁর ওপর হামলা চালিয়ে মারধর করেন। এ সময় পাশে থাকা তাঁর বোন রিতা খাতুনকেও মারধর করা হয়। তবে তাঁর ওপর কেন হামলা করা হয়েছে, তা তিনি বুঝে উঠতে পারেননি। পরে রাতে তিনি দৌলতপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেন।

এ বিষয়ে নবগঠিত মেলা পরিচালনা কমিটির সভাপতি আবুল হাসেম বলেন, ‘আমরা দায়িত্বে আসার পর মাজারের কোনো খাদেম নেই। তবে শনিবার মাজারের ভেতরে কিছুটা ঝামেলা হয়েছে।’ তিনি দাবি করেন, খাদেম কামালের পরিচিত লোকজনই তাঁর ওপর হামলা চালিয়েছেন।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান বলেন, ‘মারামারির ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’

উল্লেখ্য, গত ১১ এপ্রিল উপজেলার ফিলিপনগর এলাকায় কোরআন অবমাননার অভিযোগ তুলে আব্দুর রহমান শামিম নামের এক পীরকে তাঁর আস্তানার ভেতরে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় ১৩ এপ্রিল নিহত শামিমের বড় ভাই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ফজলুর রহমান বাদী হয়ে দৌলতপুর থানায় হত্যা মামলা করেন। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে।

