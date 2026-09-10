Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

হাটহাজারীতে বাস উল্টে খাদে, শিশুসহ আহত ২০

হাটহাজারী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
হাটহাজারীতে বাস উল্টে খাদে, শিশুসহ আহত ২০
দুর্ঘটনাকবলিত বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাস উল্টে খাদে পড়ে শিশুসহ ২০ জন আহত হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলা মির্জাপুর ইউনিয়নের চারিয়া বোর্ড স্কুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চট্টগ্রাম থেকে যাত্রী নিয়ে বাসটি নাজিরহাটের দিকে যাচ্ছিল। হাটহাজারী উপজেলার মির্জাপুর এলাকায় পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি খাদে পড়ে উল্টে যায়। এতে শিশুসহ অন্তত ২০ জন আহত হন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে ভর্তি করেন। সেখানে ৫ জনের অবস্থা গুরুতর হওয়া তাঁদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আহতদের মধ্যে রয়েছে সাব্বির (১১), পূজা দে (১০), সৈকত (১৪), সূচনা দে (৩১), শিখা (৫০), ফরহাদ (৯), ফারহান (১৮), নাজমা (৩৭) ও মনোয়ার (৩৯)। তাৎক্ষণিক আহত অন্যদের নাম-পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।

আহত যাত্রী রুমি আক্তার জানান, আমি চট্টগ্রাম থেকে ফটিকছড়ি যাওয়ার জন্য বাসে উঠেছিলাম। বাসচালক হাটহাজারী মুন্সির মসজিদ অতিক্রম করার পর দ্রুতগতিতে চালানোর কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তব্যরত চিকিৎসক মেহের নিগার কুমকুম জানান, দুর্ঘটনায় গুরুতর আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাচট্টগ্রাম বিভাগআহতজেলার খবরহাটহাজারী
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