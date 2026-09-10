Ajker Patrika
En
ভোলা

ভোলায় পুকুরে ডুবে দুই বছরের শিশুর মৃত্যু

ভোলা প্রতিনিধি
আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২২: ৪৪
ভোলায় পুকুরে ডুবে দুই বছরের শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

ভোলার দৌলতখান পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ির পাশের পুকুরে ডুবে হাবিব নামে দুই বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। হাবিব ওই এলাকার বিল্লালের ছেলে।

নিহত শিশুর পরিবার সূত্রে জানা যায়, সকালে পরিবারের সদস্যদের অগোচরে হাবিব বাড়ির পাশের পুকুরে পড়ে যায়। পরে পরিবারের সদস্যরা অনেক খোঁজাখুঁজি করে তাকে পুকুর থেকে উদ্ধার করেন।

দৌলতখান হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

দৌলতখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফকরুল ইসলাম বলেন, পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই শিশুটির মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় কোনো মামলাও হয়নি।

বিষয়:

ভোলাপুলিশদৌলতখানমৃত্যুবরিশাল বিভাগজেলার খবরশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত