সীতাকুণ্ডের গহিন পাহাড়ে অস্ত্র তৈরির কারখানা, বিপুল অস্ত্রসহ আটক ৪

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
সীতাকুণ্ডে জঙ্গল সলিমপুরের গহিন পাহাড়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রসহ চারজনকে আটক করে সেনাবাহিনী। ছবি: সংগৃহীত
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে জঙ্গল সলিমপুরের গহিন পাহাড়ে অভিযান চালিয়ে অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান পেয়েছে সেনাবাহিনী। অভিযানকালে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধারের পাশাপাশি চারজনকে আটক করা হয়েছে। আজ শনিবার সকালে উপজেলার সলিমপুর ইউনিয়নের জঙ্গল সলিমপুরের ছিন্নমূল এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। তবে আটককৃতদের নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সেনাসদস্যরা জঙ্গল সলিমপুরের ছিন্নমূল এলাকার গহিন পাহাড়ের ভেতরে থাকা ওই অস্ত্র তৈরির কারখানায় অভিযান চালান। অভিযানকালে কারখানা থেকে ছয়টি দেশীয় অস্ত্র, ৩৫ রাউন্ড খালি কার্তুজ, ৫ রাউন্ড তাজা কার্তুজ, ১টি চাইনিজ কুড়াল, ২০টি ছুরি, চার্জারসহ ২টি ওয়াকিটকি, ১টি মেগাফোন, ৪টি প্যারাস্যুট ফ্লেয়ার এবং অন্যান্য অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি উদ্ধার করা হয়েছে। কারখানা থেকে আটক করা চারজনকে সীতাকুণ্ড থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান জানান, তারা বিষয়টি জানতে পেরেছেন। তবে এখনো আটককৃতদের থানায় হস্তান্তর করা হয়নি। তাদের থানায় নিয়ে আসার পর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

সীতাকুণ্ডঅভিযানচট্টগ্রাম বিভাগপাহাড়জেলার খবর
