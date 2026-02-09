Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

ভোটকেন্দ্র পাহারা দিতে না পারলে ঘুঘু ধান খেয়ে ফেলবে: আমীর খসরু

সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
ভোটকেন্দ্র পাহারা দিতে না পারলে ঘুঘু ধান খেয়ে ফেলবে: আমীর খসরু
গতকাল রাতে সাতকানিয়া রাস্তার মাথা এলাকায় মডেল মসজিদের সামনে বক্তব্য দেন আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ভোটকেন্দ্র পাহারা দিতে হবে। পাহারা দিতে না পারলে ঘুঘু ধান খেয়ে ফেলবে। দিনে-রাতে পাহারা দিতে হবে। গতকাল রোববার রাতে সাতকানিয়া রাস্তার মাথা এলাকায় মডেল মসজিদের সামনে চট্টগ্রাম-১৫ আসনের (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) বিএনপি মনোনীত প্রার্থী নাজমুল মোস্তফা আমিনের পক্ষে আয়োজিত পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এসব কথা বলেন।

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত ইনশা আল্লাহ। আগামীতে ধানের শীষের বিজয়ের সুনামি আসছে। চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীদের রাখলে চলবে না। সাতকানিয়া-লোহাগাড়ায় শান্তি রাখতে হবে। একে অপরকে সম্মান জানাতে হবে। এর জন্য একজন ভালো-ভদ্র মানুষকে নির্বাচিত করতে হবে। বিএনপির প্রার্থী নাজমুল মুস্তাফা আমিন একজন ভালো মানুষ।’

আমীর খসরু বলেন, ‘দীর্ঘ ১৭ বছর আমরা আন্দোলন-সংগ্রাম করেছি। এই আন্দোলন এখনো শেষ হয়নি। আগামী ১২ তারিখ শেষ হবে, যখন ভোটের ফলাফল আমাদের হাতে আসবে।’

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ‘তারেক রহমান দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের যে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন, তা থেকে দেশের কোনো মানুষ বাদ যাবে না। বিএনপি নেতা-কর্মীরা অতীতে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। বিএনপি ক্ষমতায় গেলে সাতকানিয়া-লোহাগাড়ার সমস্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো হবে। শুধু জিতলে হবে না, বিশাল ভোটের ব্যবধানে জিততে হবে।’

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হকের সঞ্চালনায় ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শেখ মো. মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে পথসভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম-১৫ আসনের বিএনপির প্রার্থী নাজমুল মোস্তফা আমিন, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক জামাল হোসেন, মুজিবুর রহমান, সদস্য শেফায়েত উল্লাহ চক্ষু, কেন্দ্রীয় যুবদল নেতা মাহফুজুর রহমান, হাজী রফিক আহমদ, সাতকানিয়া পৌরসভার সাবেক প্যানেল মেয়র নওয়াব মিয়া, জসিম উদ্দিন আবদুল্লাহ, জান্নাতুল নাঈম রিকু, লোকমান হাকিম মানিক, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মহসিন প্রমুখ।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাচট্টগ্রাম বিভাগআমীর খসরুচট্টগ্রামসাতকানিয়াত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঢাকা–১৮ আসনে নির্বাচন না করার ঘোষণা মাহমুদুর রহমান মান্নার

মাথায় গুলিবিদ্ধ জুলাই যোদ্ধা আশরাফুল মারা গেছেন

পিলখানা হত্যাকাণ্ডের পর সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে ভারত-আওয়ামী লীগ বিদ্বেষ তীব্র হয়: সাবেক সেনাপ্রধানের জবানবন্দি

কত মানুষের রগ কেটেছেন ভুলে গেছেন: বাবর

১০ ফেব্রুয়ারি শ্রমিকদের ছুটির বিষয়ে সরকারের নতুন নির্দেশনা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঢাকা–১৮ আসনে নির্বাচন না করার ঘোষণা মাহমুদুর রহমান মান্নার

ঢাকা–১৮ আসনে নির্বাচন না করার ঘোষণা মাহমুদুর রহমান মান্নার

কত মানুষের রগ কেটেছেন ভুলে গেছেন: বাবর

কত মানুষের রগ কেটেছেন ভুলে গেছেন: বাবর

১০ ফেব্রুয়ারি শ্রমিকদের ছুটির বিষয়ে সরকারের নতুন নির্দেশনা

১০ ফেব্রুয়ারি শ্রমিকদের ছুটির বিষয়ে সরকারের নতুন নির্দেশনা

নির্বাচন ঘিরে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে কড়াকড়ি, ১ হাজার টাকার বেশি পাঠানো যাবে না

নির্বাচন ঘিরে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে কড়াকড়ি, ১ হাজার টাকার বেশি পাঠানো যাবে না

হত্যা-গুমের সঙ্গে জড়িত ছিল চার সংস্থা—জবানবন্দিতে সাবেক সেনাপ্রধান

হত্যা-গুমের সঙ্গে জড়িত ছিল চার সংস্থা—জবানবন্দিতে সাবেক সেনাপ্রধান

সম্পর্কিত

নাটোরে আগুনে পুড়ে মা-মেয়ের মৃত্যু

নাটোরে আগুনে পুড়ে মা-মেয়ের মৃত্যু

ভোর থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট

ভোর থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট

লালমনিরহাটে স্বতন্ত্র প্রার্থীর গাড়িবহরে হামলা, প্রার্থীসহ আহত ৩

লালমনিরহাটে স্বতন্ত্র প্রার্থীর গাড়িবহরে হামলা, প্রার্থীসহ আহত ৩

ভোটকেন্দ্র পাহারা দিতে না পারলে ঘুঘু ধান খেয়ে ফেলবে: আমীর খসরু

ভোটকেন্দ্র পাহারা দিতে না পারলে ঘুঘু ধান খেয়ে ফেলবে: আমীর খসরু