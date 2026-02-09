ভোটকেন্দ্র পাহারা দিতে না পারলে ঘুঘু ধান খেয়ে ফেলবে: আমীর খসরু

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ভোটকেন্দ্র পাহারা দিতে হবে। পাহারা দিতে না পারলে ঘুঘু ধান খেয়ে ফেলবে। দিনে-রাতে পাহারা দিতে হবে। গতকাল রোববার রাতে সাতকানিয়া রাস্তার মাথা এলাকায় মডেল মসজিদের সামনে চট্টগ্রাম-১৫ আসনের (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) বিএনপি মনোনীত প্রার্থী নাজমুল মোস্তফা আমিনের পক্ষে আয়োজিত পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এসব কথা বলেন।
আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত ইনশা আল্লাহ। আগামীতে ধানের শীষের বিজয়ের সুনামি আসছে। চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীদের রাখলে চলবে না। সাতকানিয়া-লোহাগাড়ায় শান্তি রাখতে হবে। একে অপরকে সম্মান জানাতে হবে। এর জন্য একজন ভালো-ভদ্র মানুষকে নির্বাচিত করতে হবে। বিএনপির প্রার্থী নাজমুল মুস্তাফা আমিন একজন ভালো মানুষ।’
আমীর খসরু বলেন, ‘দীর্ঘ ১৭ বছর আমরা আন্দোলন-সংগ্রাম করেছি। এই আন্দোলন এখনো শেষ হয়নি। আগামী ১২ তারিখ শেষ হবে, যখন ভোটের ফলাফল আমাদের হাতে আসবে।’
আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ‘তারেক রহমান দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের যে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন, তা থেকে দেশের কোনো মানুষ বাদ যাবে না। বিএনপি নেতা-কর্মীরা অতীতে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। বিএনপি ক্ষমতায় গেলে সাতকানিয়া-লোহাগাড়ার সমস্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো হবে। শুধু জিতলে হবে না, বিশাল ভোটের ব্যবধানে জিততে হবে।’
চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হকের সঞ্চালনায় ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শেখ মো. মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে পথসভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম-১৫ আসনের বিএনপির প্রার্থী নাজমুল মোস্তফা আমিন, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক জামাল হোসেন, মুজিবুর রহমান, সদস্য শেফায়েত উল্লাহ চক্ষু, কেন্দ্রীয় যুবদল নেতা মাহফুজুর রহমান, হাজী রফিক আহমদ, সাতকানিয়া পৌরসভার সাবেক প্যানেল মেয়র নওয়াব মিয়া, জসিম উদ্দিন আবদুল্লাহ, জান্নাতুল নাঈম রিকু, লোকমান হাকিম মানিক, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মহসিন প্রমুখ।
আগুনে রান্টুর বাড়ির চারটি বসতঘর এবং পাশের একটি মুদিদোকান সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। এ ছাড়া অগ্নিকাণ্ডে ১২টি ছাগল মারা গেছে। এতে আনুমানিক ১০ থেকে ১২ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান।২৬ মিনিট আগে
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে সানারপাড় থেকে মদনপুর পর্যন্ত প্রায় ১১ কিলোমিটার এবং ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের কাঁচপুর থেকে বরপা পর্যন্ত প্রায় ৭ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে যানজট ছড়িয়ে পড়ে।৩১ মিনিট আগে
আহত স্বতন্ত্র প্রার্থী শিহাব আহম্মেদ বলেন, ‘আমরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রচারণা শেষ করে ফিরছিলাম। কিন্তু জোড়াপুকুর এলাকায় পৌঁছানো মাত্রই আমাদের ওপর পরিকল্পিত ও কাপুরুষোচিত হামলা চালানো হয়েছে। আমার গাড়ি ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে আমাদের জানমালের কোনো নিরাপত্তা নেই।৩৪ মিনিট আগে
নিহত ব্যক্তিরা হলেন যশোর কোতোয়ালি থানার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে সুজন (৩৭)। তিনি পিকআপটির চালক ছিলেন। অপরজন খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার জীবনের ছেলে ইছারুল (২৫)। তিনি পিকআপটির সহকারী (হেলপার) হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং যশোরে বসবাস করতেন।১ ঘণ্টা আগে